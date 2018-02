Pacient lăsat să aştepte patru ore pe holurile spitalelor şi tratat cu dispreţ: „Doamna doctor era foarte nervoasă că ea n-a mâncat încă“

Cosmin Mafeti a povestit pentru "Adevărul" aventurile pe care spune că le-a îndurat în cursul serii de joi, 22 februarie, la două importante spitale din Argeş.



Bărbatul spune că, la Spitalul Judeţean Argeş, după două ore de aşteptare, o doctoriţă i-a spus supărată că nu trebuia să vină la Urgenţe pentru dureri de cap şi tensiune mare şi că ar merita să fie trimis la o clinică privată. Ulterior, Cosmin a fost trimis la secţia de Boli Infecţioase, care e în altă clădire, la 5 kilometri de spital. A aşteptat şi acolo două ore şi apoi a fost luat în primire de o altă doctoriţă, supărată că îşi va lua cina mai târziu din cauza lui. Bărbatul reclamă că nu i s-a dat nici măcar un minim tratament în spital şi că a plecat tot cu dureri de cap şi tensiune.

„Am stat vreo două ore până m-a văzut cineva. Am ajuns la Spitalul Judeţean la Urgenţe cu tensiune mare, cu anumite simptome, am plecat la fel cum am venit. N-am primit niciun medicament, nu mi s-a făcut nicio perfuzie. Doar mi s-a luat sânge, mi s-a făcut un EKG, mi s-a luat tensiunea şi atât. Când am ajuns acolo, erau mai preocupaţi să se uite la televizor, mi-au zis să mă pun pe un pat, pe care era gel de la ecograf, aşternutul nu era schimbat. De când am intrat să mă consulte, a venit doctoriţa foarte revoltată, că de ce n-am venit cu o zi înainte la spital, că ar trebui să mă trimită la o clinică privată să-mi fac eu analizele pe bani şi aşa mai departe. M-a tratat de parcă aş fi venit la spital să îmi fac analizele gratuit. Încă ceva ciudat: m-au pus să semnez pe foaia de triaj. Dar eu semnasem de fapt pentru rezultatele consultaţiei, semnasem din avans. Iar la plecare n-am mai semnat nimic. Pe foaia mea scria că eu am plecat ameliorat de acolo. Iar eu am plecat cu aceeaşi stare rea, tot cu dureri de cap şi cu tensiune. Medicii au avut atitudine neprofesionistă faţă de mine şi de pacienţii care veneau şi aveau nevoie de ajutor. Până la urma asta e meseria lor: actul medical nu trebuie condiţionat. M-au trimis apoi la secţia de Boli Infecţioase, dar fără să îmi zică nimic, fără să îmi spună ce am”, spune Cosmin Maftei.

„O doctoriţă era foarte nervoasă, că de ce am venit, că ea nu a mâncat”

Cosmin Maftei ne-a detaliat şi modul în care a fost tratat la Boli Infecţioase:. „La Infecţioase am mai aşteptat încă două ore. Când am ajuns acolo, doamna doctor m-a luat foarte repede, era foarte nervoasă, că de ce am venit, că ea nu a mâncat încă, că nu a văzut nu ştiu ce pacienţi. Mi-a prescris repede vreo 12 de medicamente pe o reţetă scrisă în grabă, cu tăieturi. La Boli Infecţioase, pacienţii se plimbau prin spital, puteau să iasă, ceea ce nu mi se pare normal. Doctoriţa nu mi-a spus nimic 100% legat de diagnostic, mi-a spus că e gâtul inflamat, că e roşu în gât, de tensiune nu mi-a zis nimic. A fost o experienţă neplăcută. E inuman ceea ce se întâmplă. Am mai fost o dată şi m-au ţinut 6 ore fără să îmi facă nimic. Am mai fost şi la spitale din Sibiu şi Târgu Mureş, dar nicăieri nu a fost aşa ca la Piteşti, în acele spitale au făcut ceva şi am ştiut pentru ce am semnat”.

Doctorul Marius Pascu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Argeş, spune în legătură cu cele sesizate de Cosmin Maftei: „Pacientul s-a prezentat la ora 16.05 şi a intrat la consultaţie la 18.05, deci după două ore de aşteptare în triaj, ceea ce nu e un timp exagerat, judecând după ce aglomeraţie e în triaj în ultima vreme, mai ales de când cu virozele. A mai stat încă două ore la Urgenţe, timp în care i s-au luat analize, electrocardiogramă şi i s-a făcut o radiografie pulmonară. A plecat de la Urgenţe la ora 20.00, cu îndrumare către Boli Infecţioase, unde e posibil să mai fi urmat o aşteptare, pentru că acolo ajung şi pacienţi trimişi de la Urgenţe pentru consult şi pacienţi care se adresează direct. Tratamentul îl apreciază doctorul. De la Urgenţe, pacientul a plecat cu diagnosticul de viroză respiratorie”.