Ministerul Sănătăţii şi CNAS luptă cu înverşunare împotriva unui tânăr bonav de cancer

În urmă cu o săptămână vă prezentam cazul lui Daniel Ana, un tânăr de 38 de ani, bolnav de cancer gastric, care, după ce a dat în judecată Ministerul Sănătăţii, CNAS şi CAS Ploieşti, a obţinut din partea Curţii de Apel Bucureşti o decizie care, prin ordonanţă preşedinţială, obliga cele trei instituţii să-i pună la dispoziţie gratuit dozele necesare de Herceptin, un medicament indicat în cazul unor forme de cancer (inclusiv cel de care suferă Daniel), care în ţara noastră nu este decontat însă decât pentru cancerul de sân, deşi în 19 state ale UE este compensat şi pentru indicaţia cancer gastric.

Iată cum suna decizia Curţii de Apel Bucureşti, dată pe 14 decembrie 2016: “Admite ordonanţă preşedinţială. Obligă pârâţii să asigure reclamantului, din fondul de asigurări sociale de sănătate, tratamentul gratuit cu medicamentul Herceptin (DCI-Trastuzumab), pentru afecţiunea cancer gastric metastazat HER 2 pozitiv, până la soluţionarea în fond a acţiunii în justiţie având că obiect obligarea pârâţilor la asigurarea gratuită a acestui medicament, cu condiţia introducerii acţiunii de fond în termen de maxim 90 de zile de la data pronunţării prezenţei, în caz contrar urmând a înceta efectele ordonanţei la expirarea celor 90 de zile. Executorie de îndată, fără trecerea vreunui termen şi fără somaţie, în condiţiile art. 997, alin. 3 NCPC. Cu recurs, în 5 zile de la comunicare”, după cum se arată în decizia instanţei amintite.

Părea că Daniel a câştigat războiul cu statul. Numai că cele trei instituţii – Ministerul Sănătăţii, CNAS şi CAS Ploeşti – par hotărâte să nu-i dea medicamentul, fiindcă au contestat, cu recurs, decizia instanţei bucureştene. Altfel spus, dacă vor avea câştig de cauză vor “scăpa” fără să aloce niciun leu pentru medicamentul lui Daniel, urmând ca pacientul să-l suporte, ca şi până acum, din buzunarul propriu.



Şi vorbim despre un tratament deloc ieftin. Fiecare doză de de Herceptin îl costă pe Daniel 2400 lei, iar el are nevoie de patru doze o dată la trei săptămâni, adică aproape 10.000 de lei cheltuiţi la fiecare 21 de zile.

"Dacă îmi cer bani pe el, o să-l cumpăr, că n-am ce face..."

Următoarea administrare ar trebui făcută pe 11 ianuarie. Miercuri (3 ianuarie), Daniel va comanda medicamentul prin call-center-ul producătorului urmând ca în câteva zile, produsul să ajungă în farmacie.

“Teoretic ar trebui să-l pot comanda mâine (fiind sărbătoare, până acum, call-center-ul a fost închis. Dacă va trebui să-l plătesc sau nu, rămâne de văzut. Chiar dacă s-a atacat această hotărâre, ea rămâne valabilă până la o altă hotărâre. Practic, până se va lua o altă hotărâre probabil îmi vor deconta medicamentul. Eu aşa am înţeles şi aşa sper... Nu ştiu nici eu exact, o să văd cel mai concret când o să fac comanda la producător şi mă vor identifica... Medicamentul o să vină în farmacie, iar din farmacie vom vedea dacă vor să mi-l dea în baza reţetei pe care o am. Eu sper că va fi ok. Dacă îmi cer bani pe el, o să-l cumpăr, că n-am ce face... ”, spune Daniel. Nu comentează în niciun fel recursul făcut de cele trei instituţii ale statului. A obosit războindu-se cu statul şi nu-şi doreşte decât linişte şi sănătate.

Reamintim că problemele lui Daniel au început în vara anului 2016, cu o stare de oboseală accentuată, pe fondul unei balonări cu reflux gastric. A făcut câteva investigaţii în ţară, iar medicii de aici au presupus că este vorba de un limfom. Dar din păcate n-a fost aşa. O clinică din Turcia, unde a ajuns pentru investigaţii amănunţite, i-a dat cumplita veste: cancer gastric metastazat. A început acolo tratamentul cu Herceptin, urmând să-l continue în ţară. Când a ajuns în România, a aflat că aici terapia îl costă mai mult decât în Turcia pentru că la noi, medicamentul nu este compensat pentru cancerul gastric, ci doar pentru cel de sân.

Din septembrie, de când a fost diagnosticat şi până acum, Daniel a cheltuit peste 25.000 de euro, o sumă uriaşă pentru el. Daniel este căsătorit şi are o fetiţă. Familia, prietenii şi oamenii de suflet care i-au întins o mână de ajutor semnând o petiţie online pentru dreptul lui Daniel la viaţă sunt cei care îi dau forţa de a lupta şi de a merge mai departe.

