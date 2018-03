Jurnalistul britanic care a făcut România celebră în toată lumea: „Mulţi străini au idei preconcepute şi nu realizează ce destinaţie fantastică este România“

Britanicul a vizitat pentru prima data România în 2011, iar de atunci se întoarce in fiecare an. Pentru seria „Flavours of Romania”, jurnalistul a străbătut toate regiunile României. Seria este alcătuită din 9 episoade şi prezintă unele dintre cele mai frumoase şi putin cunoscute locuri ale României. „Flavours of Romania“ militează pentru conservarea patrimoniului natural şi cultural al României.

Charlie Ottley, care a studiat teologia şi filosofia la Universitatea din Bristol, s-a îndrăgostit de frumuseţile României în timp ce filma seria de documentare „Wild Carpathia“, serie ce avea să facă înconjurul lumii. O serie prin care Charlie Ottley a făcut mai multă reclamă României peste hotare decât au reuşit toate guvernele de după 1990. „Wild Carpathia“ a avut un mare impact peste hotare, audienţa cumulată în cele 110 ţări în care s-au difuzat documentarele ridicându-se la 100 de milioane de telespectatori.

Ce v-a făcut să deveniţi un promotor atât de mare al României?

Cred că România este una dintre cele mai frumoase ţări din lume. Mulţi vest-europeni şi americani au idei preconcepute despre România, idei bazate pe ignoranţă. Şi toţi aceşti oameni nu realizează ce destinaţie fantastică este România. Şi mai cred că România promovează aceleaşi locuri, tot timpul, precum Castelul Bran sau mănăstirile din Moldova. Însă sunt multe alte locuri minunate de văzut în România. Am vrut să arăt românilor şi lumii cât de multe are de oferit această ţară.

Charlie Ottley a filmat în toate regiunile României FOTO: Oana Mihai

Care sunt cele mai speciale locuri ce v-au plăcut pe parcursul filmărilor pentru „Flavours of Romania“?

Mi-au plăcut mult Parcul Naţional Cheile Nerei din Banat şi Delta Dunării. M-au încântat Munţii Apuseni şi Maramureşul. Însă am descoperit locuri minunate în fiecare regiune în care am filmat pentru seria „Flavours of Romania“, din Oltenia şi Moldova până în Bucovina. Mi-a plăcut mult şi pe muntele Rarău din Bucovina. Şi în opinia mea, priveliştea de pe muntele Rarău este una dintre cele mai frumoase din lume.

Corbii de Piatră reprezintă o altă comoară secretă a României. Iar biserica din piatră de acolo îmi aduce aminte de Meteora din Grecia. E o zonă cu o importanţă culturală uriaşă, cu peisaje superbe. Când ajungi la Corbi, pur şi simplu spui: „Wow!” Iar aceste zone trebuie protejate de dezvoltarea masivă cu betoane. Zona de la Corbi ar trebui promovată de responsabilii din Guvern, e absolut magică şi ar putea atrage mulţi turişti. E paradoxal că sunt mulţi români care nu ştiu despre zona asta atât de frumoasă de la Corbi, aflată la mai puţin de 200 de kilometri de Bucureşti. Prin seria „Flavours of Romania“ încerc şi să îi fac pe români se realizeze câte locuri frumoase au în ţara lor. Şi aceste zone trebuie promovate pentru turiştii străini. Însă nu prin construirea masivă de hoteluri care ar distruge pur şi simplu aceste peisaje magnifice.

Charlie Ottley în vara lui 2017 la sediul ONU, acolo unde a prezentat ultimul episod din seria Wild Carpathia

Aţi filmat de multe ori în ţara noastră. Care a fost cel mai special moment petrecut în România până acum?

Cred că cel mai special moment a fost atunci când am mers în Munţii Bucegi. Am fost acolo pur şi simplu fără să filmez. Şi mi-au plăcut maiestuozitatea locului şi farmecul inefabil al sălbăticiei pădurilor din Carpaţi. Am vrut să fug de clişee şi am găsit aceste locuri superbe. Sălbăticia locurilor din Munţii Carpaţi e pur şi simplu minunată. Şi este esenţial să protejăm aceste păduri virgine şi aceste peisaje istorice. În opinia mea, turismul ar putea fi în viitor o sursă foarte mare de venituri pentru România în toate regiunile ţării. Dar asta se poate întâmpla doar dacă resursele naturale şi culturale ale României vor fi protejate şi nu irosite.

„Sper ca în viitor să îmi cumpăr o casă în România“

Spuneaţi la un moment dat că vă veţi cumpăra o casă în România? Aţi cumpărat-o? Cum sunt vecinii?

Încă nu mi-am cumpărat o casă în România. Şi ca să fiu sincer cu tine, toţi banii i-am investit în producţii. Dar sper ca în viitor, de îndată ce îmi voi putea permite acest lucru, să îmi cumpăr o casă undeva în Munţii Carpaţi şi cu nu prea mulţi vecini în jur (Râde). Mi-ar plăcea să am o casă undeva în Apuseni, în Făgăraş sau în Retezat.

Celebrul jurnalist britanic este probabil cel mai mare promotor al României peste hotare FOTO: Oana Mihai

Care ar fi în opinia dumneavoastră soluţiile-cheie pentru a păstra frumuseţile naturale ale României?

Trebuie avut grijă în egală măsură de frumuseţile naturale şi culturale ale ţării. În opinia mea, este o simbioză între peisajul istoric şi peisajul natural. Dacă patrimoniul României va fi protejat, va fi protejată natura. Şi asta va aduce prosperitate şi turişti mulţi. Dezvoltarea trebuie să fie una sustenabilă şi transparentă. Şi dacă vor fi protejate pădurile virgine din România, acestea vor continua să fie un adăpost pentru râşi, carnivorele mari. Aceste păduri ar putea fi un Yellowstone al României. Şi cred că ar trebui să fie reglementări clare în ceea ce priveşte modernizarea caselor şi clădirilor vechi. Pentru că sunt sate vechi din zone frumoase se compromit prin ridicarea altor clădiri din beton sau consolidări cu beton şi ciment şi astfel devin urâte. Trebuie construit în armonie cu aceste spaţii minunate.

„Proiectul adoptat de Senat prin care se permit defrişările în pădurile virgine ale României este extrem de periculos“

Senatul României a adoptat recent un proiect ce permite defrişările în pădurile virgine ale ţării. Cât de periculos este acest proiect pentru pădurile virgine din România?

Este extrem de periculos acest proiect. Mai sunt foarte puţine păduri virgine în Europa, iar defrişările în pădurile virgine ar trebui declarate ilegale. Pădurile virgine sunt o resursă de nepreţuit din punct de vedere ecologic şi sunt de asemenea o resursă cu potenţial foarte mare pentru turism. Iar acolo unde se fac defrişări în pădurile României trebuie făcute şi replantări cu aceleaşi specii originare şi totul într-un mod sustenabil. Nu e normal să rămână porţiuni mari fără copaci pe munţi în urma defrişărilor, pentru că asta distruge solul şi ecosistemul. Şi dacă se va continua aşa, acele zone nu vor supravieţui.

Charlie Ottley, alături de echipa cu care a realizat seria Flavours of Romania FOTO: Oana Mihai

Dacă ar fi să creaţi o frază pentru a atrage turişti în România, care ar fi acea frază?

Aş spune poate „România, ultima ţară nedescoperită a Europei, ultima sălbăticie nedescoperită, ultimul peisaj istoric nedescoperit“. Oamenii nu ştiu cât de frumoasă e România, au idei preconcepute despre orfani, Transilvania, Dracula, ţigani, toate aceste mizerii. Sunt destui americani care cred că Transilvania e o ţară, ei nu au auzit de România. Sunt şi destui britanici care cred că România şi romii sunt acelaşi lucru. Şi nu sunt! Sunt multe idei preconcepute pe care eu vreau să le schimb. Vreau ca oamenii să înţeleagă faptul că România este o ţară foarte complexă din punct de vedere cultural. România are o diversitate culturală şi istorică uriaşă. Prin „Flavours of Romania“ încercăm să arătăm oamenilor din întreaga lume cum e România, să surprindem spiritul acestei ţări şi să arătăm cât de minunaţi sunt românii. Cred că cei care vor urmări „Flavours of Romania“ se vor îndrăgosti de români când vor vedea ce oameni minunaţi sunt. Prin această serie atragem şi atenţia că sunt zone superbe unde trebuie făcute investiţii, cum ar fi Băile Herculane. Aş vrea să le mulţumesc celor de la Carrefour, datorită finanţării de la Carrefour şi politicii foarte eficiente de Corporate Sociale Responsability a companiei am putut realiza această serie. Ce a făcut Carrefour trebuie să fie un exemplu de urmat şi pentru alte companii din România: să dai ceva înapoi comunităţii. Ar trebui să fie mai multe companii care să promoveze valorile României.

CV

A studiat Teologia şi a fost corespondent la Hollywood

Nume: Charlie Ottley

Data şi locul naşterii: 17 iulie 1971, Winchester-Marea Britanie

Studiile şi cariera:

A studiat Teologia şi Filozofia la Universitatea din Bristol-Marea Britanie

A urmat cursuri de jurnalism la City University din Londra

A început să lucreze ca jurnalist în 1995

Tatăl său a murit în 1996, chiar înainte ca Charlie Ottley să primească o slujbă de jurnalist corespondent la Hollywood şi şef al biroului din Los Angeles al World Entertainment News Network.

În 2000 a intrat în televiziune înfiinţând Forge TV. A scris, prezentat şi coprodus o serie de 13 episoade – Weekender TV - bazată pe rubrica sa de weekend din ziarul Daily Express. Succesul seriei, difuzată pe The Travel Channel, a asigurat o nouă serie bazată pe partea culinară şi de călătorii, intitulată Flavours of Chile. În următorii 12 ani a realizat serii similare în Peru, Spania, Mexic, Scoţia, Africa de Sud, Columbia şi Grecia.

Din 2011, Charlie Ottley şi-a dedicat energia pentru a lupta pentru păstrarea bogăţiilor naturale ale României, realizând seria Wild Carpathia, difuzată în 110 ţări şi tradusă în 11 limbi. În vara lui 2017, Charlie Ottley a prezentat ultimul episod din Wild Carpathia la sediul ONU din New York, fiind aplaudat la scenă deschisă de reprezentanţii a 193 de ţări şi 400 de VIP-uri invitate la eveniment

Charlie Ottley scrie constant pentru The Dail Mail, Food and Travel Magazine şi Vanity Fair.