Destinul tânărului care a intrat primul la Şcoala de Agenţi de Poliţie de la Câmpina. Provine dintr-o familie cu 9 copii, iar tatăl său e şomer

Ioan Deaconu are rezultate foarte bune la învăţătură şi este vicecampion mondial şi european la karate. Tânărul a susţinut proba scrisă sub formă de test grilă la limba engleză şi gramatica limbii române. Ioan, absolvent al Colegiului Naţional „Zinca Golescu“ din Piteşti, unul dintre cele mai bune din Argeş, s-a pregătit foarte temeinic pentru examenul de la Câmpina.



„Plecam de acasă în fiecare zi în jurul prânzului. Aveam meditaţie de la ora 14.00 la 16.00 şi apoi de la 17.00 până la ora 20.00. În unele zile, mă mai duceam şi la antrenamente la karate. Fac meditaţii de doi ani şi jumătate. Povestea mea începe cu Academia de Poliţie. Pentru Academie m-am pregătit şi am picat din cauza înălţimii, pentru doi centimetri. Eu am 1,68 metri, iar baremul era de 1,70. Sunt foarte riguroşi, asta e. A fost o supriză şi pentru mine când am aflat că am fost admis primul pe listă la Şcoala de Agenţi de Poliţie de la Câmpina şi am primit multe urări să termin şef de promoţie“, spune Ioan Deaconu.

Ioan a început la sfârşitul lunii ianuarie cursurile la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ de la Câmpina. Cursurile vor dura un an. Visul său este să devină ofiţer de poliţie: „E un vis de mai mulţi ani, din copilărie. Eu vreau să ajung să lucrez la Poliţia Rutieră. Îmi doresc să ajung poliţist din mai multe motive. Sunt foarte organizat, întotdeauna mi-a plăcut să ajut oamenii şi mi-a mai dat un avânt faptul că am văzut situaţii în care oamenii nu au fost ajutaţi de Poliţie şi trebuia să fie ajutaţi. Avem nevoie de oameni pregătiţi“.

„A fost greu cu banii“

Cât de greu i-a fost să crească într-o familie atât de numeroasă? „A fost foarte greu. Asta mai ales deoarece tatăl meu a rămas fără serviciu. El a fost şi este şofer profesionist. În 2007 s-a angajat la Poliţia Locală Piteşti. Iar după trei-patru ani, când au fost disponibilizările, a fost dat afară. A rămas fără ocupaţie, momentan încă e fără ocupaţie. Mai lucrează ocazional ca şofer de TIR. Vă daţi seama că a fost foarte greu cu banii. Asta numai dacă ne gândim la cheltuielile cu mâncarea şi cu şcoala. Locuim într-un apartament cu patru camere. Eu sunt cel mai mare, sora care e după mine ca vârstă a intrat din prima la Medicină la Braşov. Trei dintre surorile mele nu sunt încă la şcoală. E greu. Am fost însă şi ajutaţi de cunoştinţe de familie şi de bunici, fiecare după cum a putut“.

Ioan Deaconu pe vârful Moldoveanu, cel mai înalt din România

Dragostea pentru educaţie a pornit de la părinţi. Mama sa este profesoară de Religie la o şcoală din Piteşti. Familia l-a motivat foarte mult. „Şi eu sunt familist convins. Vreau să am mai mulţi copii când mă voi căsători. Sunt obişnuit cu cei mici, deoarece am crescut atâţia copii în casă“, a mai declarat Ioan Deaconu.

Ioan Deaconu este vicecampion mondial şi european la karate. Cel mai recent succes a fost în noiembrie 2017, la Campionatul European din Cehia, unde a obţinut medalia de bronz. De unde a pornit pasiunea pentru karate? „Pasiunea mi-a fost insuflată de fratele meu, care a început să meargă la karate acum şapte ani, când era în clasa I. Am mers cu el ca să îl susţin, la început nu aveam în gând să mă apuc de arte marţiale. Când i-am văzut pe cei mai avansaţi cum lucrează, mi-a plăcut foarte mult, m-am ambiţionat mult şi m-am apucat şi eu de karate. Am făcut multă pregătire şi am obţinut nişte performanţe la care nu visam“. Ioan Deaconu e pregătit de sensei Sebastian Ene (centură neagră 5 Dan), despre care spune că l-a motivat foarte mult: „Orice dilemă, orice problemă am, apelez la dânsul. Este mentorul meu“.