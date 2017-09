Cum vrea un primar din Argeş să rezolve problema conflictelor ţigăneşti violente: „Când un grup de romi stă mai mult pe domeniul public să poată fi dispersat“

Jurnaliştii „Adevărul“ au realizat o analiză a problemelor infracţionale cauzate de romi în Argeş, precum şi a conflictelor în care sunt implicaţi membrii comunităţilor din judeţ.



Pe 13 iulie 2016, după luni întregi de investigaţii, sute de jandarmi şi mascaţi au descins în comuna argeşeană Berevoeşti şi au înconjurat satul Gămăceşti. 38 de romi, membri în nouă grupări interlope au fost arestaţi, trimişi ulterior în judecată şi condamnaţi la închisoare. Reţeaua racola cu forţa persoane vulnerabile - săteni săraci, copii sau oameni cu dizabilităţi fizice şi psihice. Romii au fost găsiţi vinovaţi că, pe parcursul a 12 ani, au exploatat prin muncă în interes financiar şi au torturat 40 de persoane tratate asemenea unor sclavi din Evul Mediu.



Pe 22 iulie 2017, în satul Păuleasca din comuna argeşeană Mălureni, mai mulţi hoţi romi prinşi la furat de lemne de jandarmi şi reprezentanţii Ocolului Silvic din zonă. Hoţii au atacat cu violenţă echipajele de intervenţie, care, la rândul lor, au ripostat cu focuri de armă de avertisment.

Cazul poliţistului şicanat în trafic



Pe 12 august 2017, trei cetăţeni de etnie romă au şicanat şi au vrut să bată cu bâtele un motociclist aflat în trafic pe drumul Curtea de Argeş - Piteşti. Motociclistul era un poliţist care a lucrat la „mascaţi“, a luptat în Kosovo şi în galele de K1. Doi dintre romi au fost bătuţi, iar al treilea a fugit. Cei trei s-au ales cu plângere penală pentru distrugere şi lovire. Potrivit localnicilor, incidentele în trafic provocate de şoferi romi pe tronsonul respectiv ar fi frecvente.



Pe 26 septembrie 2017, o stradă din centrul comunei argeşene Bascov, chiar în faţa sediului Poliţiei, a fost blocată după ce zeci de romi din două clanuri s-au luat la bătaie cu bâte, topoare şi cuţite. 19 persoane au fost reţinute de poliţişti.



Poliţia: totul este sub control



Legat de ultimul incident, petrecut chiar acum două zile în localitatea Bascov, oficialii Poliţiei spun că aveau informaţii despre conflictul dintre cele două tabere. „Cele două familii aveau ceva de împărţit de aproximativ un an, s-au mai împăcat de mai multe ori. Iar marţi şi-au adus aminte. Este o problemă între familii. Unii dintre membrii celor două familii aflate în conflict au mai avut probleme cu legea“, a declarat Mădălin Zamfir, purtător de cuvânt al Poliţiei Argeş.



Oficialii de la Bucureşti susţin că infracţionalitatea în Argeş este sub control. „Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş a înregistrat în primele 8 luni ale anului 2017 o scădere de aproximativ 7% a infracţiunilor sesizate, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar în ceea ce priveşte infracţiunile de lovire sau alte violenţe, a fost înregistrată o scădere de 13%“, arată oficialii Inspectoratului General al Poliţiei Române într-un răspuns pentru „Adevărul“.



Soluţia deplasată a unui primar



Reporterii „Adevărul“ au stat de vorbă şi cu Gheorghe Stancu, primarul de la Bascov, comuna unde a avut loc bătaia între romi care a făcut ocolul ţării. Edilul are o propunere deplasată şi superficială, care ar rezolva problema, în viziunea lui:



„Membrii celor două familii s-au mai bătut şi acum doi ani, dar nu în stradă ca acum, ci undeva la graniţa dintre comunele Bascov şi Merişani. Ar trebui să fie un act normativ care să prevadă cumva ca atunci când un grup de romi stă mai mult de câteva minute pe domeniul public să poată fi dispersat. Poliţia îi mai amendează, dar amenzile sunt greu de încasat. Ar trebui să fie pedepsele mai aspre, inclusiv pentru tulburarea liniştii publice. Ar trebui lucrat şi la normativele privind ajutoarele sociale, iar cei care primesc aceşti bani chiar să muncească“, a declarat primarul Gheorghe Stancu (foto jos).

„Avem o problemă cu spiritul comunitar“

Legat de conflictul de la Bascov, dar şi de problemele cu stăpânii de sclavi de la Berevoeşti, sociologul argeşean Octavian Sachelarie (foto jos) este de părere că motivele sunt profunde şi ignorate timp îndelungat: „Este o problemă şi cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea unor norme. Legat de cazul de la Berevoeşti, acolo este o întreagă comunitate. Nimeni n-a băgat de seamă ce se întâmpla acolo de ani de zile? E greu de crezut asta. Comunitatea din Berevoeşti nu a avut reacţie. Avem o problemă cu spiritul comunitar şi cu reacţia comunităţii. Este o problemă şi cu nerespectarea legislaţiei în ceea ce priveşte ajutoarele sociale acordate romilor. În schimbul banilor, aceştia trebuie să presteze anumite ore de muncă, însă în multe cazuri nu se verifică numărul de ore muncite. Se încurajează nemunca“.

Soluţii greu de pus în aplicare



Emilian Dragnea, prefectul judeţului Argeş, opinează că romii au o problemă generală cu respectarea legilor în România. „De ce se bat romii? Aşa e sângele lor mai puternic, o iau razna când nu trebuie. Legislaţia ar trebui să fie mult mai dură în cazul unor asemenea conflicte. În străinătate, asemenea persoane nu se dau în spectacol. În schimb, au o chemare de a nu respecta legea în România. Când vin să ceară drepturi sunt fruntaşi, dar când e să se adapteze la regulile sociale, cam uită de ele“, ne-a precizat Emilian Dragnea (foto jos).

Numărul real al membrilor comunităţii



Conform datelor de la ultimul recensământ, în judeţul Argeş erau înregistraţi aproximativ 16.000 de romi. Surse din cadrul Partidei Romilor spun însă că numărul lor neoficial ar fi de 40.000, adică 7% din populaţia judeţului. Cei mai mulţi romi sunt în comunele Merişani (1.200), Berevoeşti (1.100), comuna cu cel mai mare procent de etnici romi din toată populaţia - 28%) şi Mălureni (peste 500). Sunt localităţile unde fenomenele infracţionale sunt extrem de frecvente.

Viorel şi Ionuţ Grancea, doi dintre stăpânii de sclavi din Berevoeşti