Cum a rămas fără cont de Facebook primarul care i-a făcut de râs pe leneşii comunei pe reţeaua socială. Cei vizaţi au reclamat postarea ca fiind defăimătoare

Peste de 80 de fotografii cu gospodării neîngrijite au fost publicate la începutul lunii martie, alături de adresele proprietarilor, pe pagina de Facebook a Primăriei Corbi, judeţul Argeş.

„Aceste imagini nu fac cinste comunităţii noastre şi reprezintă proprietăţi aflate în vecinătatea drumului judeţean din comuna Corbi. Apelăm la spiritul dumneavoastră civic pentru responsabilizarea proprietarilor, evitând astfel sancţionarea conform Hotărârii de Consiliu Local Corbi nr. 6 / 2013 unde buna gospodărire a comunei Corbi, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă, precum şi activitatea de gospodărire, constituie o îndatorire civică a tuturor locuitorilor comunei”, a fost mesajul postat acum o lună şi jumătate de primarul localităţii pe pagina oficială de Facebook a comunei.

Zeci de persoane au comentat postarea Primăriei Corbi. „Indiferent de cine este sau va fi primar, indiferent dacă sunt sau nu astupate gropile de pe şosea, indiferent de motivele fiecăruia, în faţa gospodăriei sau a grădinii avem datoria de a ne îngriji de felul cum arată”, spunea la vremea respectivă Alexandru Ghiniţă, un cetăţean din comună.

Numai că o parte dintre cei vizaţi au raportat postarea la Facebook că ar fi defăimătoare, iar contul de Facebook al Primăriei Corbi a fost închis.

„Vom continua să postăm poze cu gospodăriile neîngrijite”

Poză cu una dintre gospodăriile neîngrijite

„Am avut foarte multe raportări la Facebook. Am scris celor de la Facebook după ce ni s-a desfiinţat contul de Facebook al Primăriei Corbi. Ni s-a spus să aşteptăm şi apoi nu am mai primit niciun răspuns. Între timp, am făcut un nou cont de Facebook al Primăriei Corbi. Vom reveni cu un nou apel pe Facebook în care le vom mulţumi celor care au înţeles mesajul, asta pentru că mai mulţi dintre cei vizaţi în pozele postate în luna martie şi-au curăţat gospodăriile. Vom apela şi la cei care nu au înţeles mesajul şi nu au făcut curăţenie pentru a face ceea ce trebuie. Vom publica pe Facebook şi o listă cu cei care şi-au făcut curat în gospodării. Vom continua să punem poze cu gospodăriile neîngrijite din comuna Corbi. Nu ne speriem noi aşa uşor. Şi până la urmă oamenii mai trebuie şi mobilizaţi. Legat de acele zeci de fotografii postate, a fost o atenţionare, un semnal. Trebuie să ne pese tuturor de comunitatea în care trăim. Până acum nu am dat amenzi pentru gospodăriile neîngrijite, dar vom aplica şi măsuri pecuniare, dacă va fi cazul. Legal, se poate ajunge şi la mărirea impozitului cu 100% acolo unde sunt gospodării neîngrijite. Ştiu şi faptul că că sunt şi gospodării unde sunt bătrâni sau persoane nevoiaşe, nu am nimic cu aceştia. Însă trebuie să ne gândim la măsuri şi în aceste situaţii”, spune primarul Virgil Baciu.

Comuna Corbi are o creştere economică spectaculoasă, iar de 2-3 ani rata natalităţii este într-o uşoară creştere. În ultimii ani, la Corbi au fost finalizate numeroase proiecte cu finanţare europeană. Tot la Corbi vin zeci de mii de turişti anual, atraşi de peisajele superbe de aici şi de celebra biserică rupestră Corbii de Piatră.

Corbi este comuna cu cele mai multe oi din judeţ şi în topul localităţilor cu cele mai multe oi din ţară – nu mai puţin de 32.000 (şi 400 de oieri) – un fel de „mini-Australie“ din acest punct de vedere.

Tot la Corbi funcţionează o firmă cu zeci de angajaţi unde se produc tricotaje şi broderii pentru firme celebre precum Valentino, Benetton, Prada, Luisa Spagnoli şi Max Mara.

În ultimii cinci ani, la Corbi au fost asfaltaţi 22 km de străzi, iar 46 km de străzi şi drumuri au fost modernizate.