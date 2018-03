Ce pedepse au primit stăpânii de sclavi de la Berevoeşti care au torturat copii şi au pus un băiat cu handicap să le facă sex oral

Pedepsele cu închisoare, cele mai mari de până acum, sunt cuprinse între 5 ani şi 2 luni şi 18 ani şi 10 luni. Pedeapsa cea mai mare a primit-o Bădală Costinel, pentru trafic de persoane şi trafic de minori. Acesta a torturat timp de mai multe luni doi minori.

Iată care au fost şi celelalte pedepse la închisoare cu executare: Traian Păun (fiul)-10 ani; Păun Petruţa Minuca-8 ani şi 6 luni; Florin Feraru-8 ani, 5 luni şi 10 zile; Feraru Ancuţa Mariana-5 ani şi 2 luni; Păun Traian-11 ani şi 6 luni. Condamnaţii nu au voie timp de cinci ani să ia legătura cu foştii sclavi sau cu familiile acestora.

Mărturia unui sclav cu handicap: „Nea Traian mă obliga să îi fac sex oral”

Traian Păun, condamnat la 11 ani şi 6 luni de închisoare, era printre cei mai duri stăpâni de sclavi, acesta bătând cu ciocanul şi biciul un băiat cu handicap şi forţându-l să îi facă sex oral. Băiatul cu handicap a fost răpit ziua în amiaza mare din faţa unei biserici din centrul Piteştiului de către patru bărbaţi din Berevoeşti şi ţinut cinci luni în sclavie, umilit, bătut, muncit până la epuizare şi supus la abuzuri sexuale. Constantin Rafailă (26 ani), zis Costică, a fost transformat în slugă şi supus la nenumărate abuzuri timp de cinci luni de către cinci persoane: Traian Păun, fiul său (pe care îl cheamă tot Traian Păun), soţia Vasilica Păun şi familia Florin şi Ancuţa-Mariana Feraru. Pe 4 iulie 2010, Rafailă, un tânăr cu handicap fizic şi intelectual, crescut la centrul pentru copiii cu dizabilităţi din oraşul Costeşti, a fost răpit în plin centrul oraşului Piteşti, din faţa bisericii Sf. Ioan. Costică cerşea în zonă de mai multe luni împreună cu o fată cu care se împrietenise. Doi romi s-au apropiat, cerându-i băiatului să meargă cu ei şi promiţându-i mâncare şi un loc de dormit.

Costică mai luase bătaie de la Traian Păun, unde mai stătuse câteva săptămâni, şi a refuzat oferta. Drept urmare, Păun şi alţi trei bărbaţi l-au luat şi l-au băgat cu forţa într-o maşină, după care s-au făcut nevăzuţi. Cealaltă cerşetoare a strigat după ajutor, însă la venirea Poliţiei maşina era deja departe, iar tânăra nu reţinuse numărul de înmatriculare.

Constantin Rafailă a făcut dezvăluiri şi legat de abuzurile sexuale la care a fost supus în cele cinci luni cât a fost sclav la Berevoeşti: „Nea Traian mă obliga să îi fac masaj pe picioare, dar şi pe organul lui genital. Într-o altă zi, am fost obligat să-i fac un sex oral, iar în caz de refuz eram ameninţat cu bătaia, lucru care s-a şi întâmplat, fiind forţat fizic de nea Traian. Acest lucru s-a întâmplat de două ori în perioada în care am stat la ei. Altădată, obligat de nea Traian, am fost nevoit să o spăl şi pe nevasta acestuia, pe tot corpul, inclusiv în zona organelor genitale. Nici nevasta lui nea Traian nu a avut nimic împotrivă... Arăt că nea Traian, în unele dăţi, nu mă lăsa nici să mă duc la toaletă şi mă obliga să îmi fac nevoile pe mine, îmbrăcat”.

La sfârşitul lunii ianuarie a.c., alţi şapte stăpâni de sclavi au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 4 an şi 8 luni şi 13 ani de închisoare cu executare. Stăpânii de sclavi condamnaţi acum două luni trebuie să plătească câte 20.000 de euro daune morale la trei dintre victime: Bratu Ion Cristinel, Arsene Daniel şi Stan Marcel. În septembrie 2017, alţi cinci stăpâni de sclavi de la Berevoeşti au primit pedepse cuprinse între 3 ani şi 5 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, din care li se va deduce perioada petrecută în arest preventiv. În cazul lor sentinţa e definitivă. Pe rol mai sunt încă două procese cu alţi 19 de stăpâni de sclavi judecaţi.