Ce este ergoterapia şi cât de important este tratamentul pentru vârstnici

„Vârstnicii reprezintă o categorie populaţională căreia este nevoie să îi aplicăm programe de reabilitare prin ergoterapie pentru a-i ajută să obţină independenţa la un nivel cât se poate de ridicat şi să îşi amintească faptul că viaţă lor are un sens. Ergoterapia sau terapia ocupaţională se referă la acea formă de terapie care pune accentul pe desfăşurarea unor activităţi recreative cu bolnavii”, explică, pentru Adevărul, psihologul Mihaela Cruceru.



Cu ajutorul ergoterapiei preventive se poate evita uneori chiar spitalizarea acastor persoane.„Această formă de terapie este de multe ori cea mai eficientă dintre toate celelalte terapii deoarece reprezintă o terapie de susţinere ce constă în exerciţiul psihic şi fizic permanent care îi ajută pe bătrânii pacienţi să se deconecteze de la durerile emoţionale şi fizice cu care se confruntă zi de zi. Este foarte frumos de observant faptul că în ergoterapie nu ne uităm numai la deficienţele pacienţilor ci şi la resursele acestora”, mai spune specialistul.

Ergoterapia are atât beneficii fizice, cât şi psihice pentru vârstnici.



“A fi activ are un scop vindecător tocmai de aceea terapia ocupaţională are beneficii extraordinare. La nivel intelectual, ţine emoţiile sub control, dezvoltă iniţiativa, antrenează memoria şi îmbunătăţeşte memori. La la nivel fizic, măreşte rezistenţă la oboseală,dezvoltă coordonarea, iar la nivel social formează şi dezvoltă cooperarea şi responsabilitatea în cadrul grupului”, explică psihologul.



Ergoterapia reeducativă-readaptativă urmăreşte cautarea unei mai bune coordonari a mişcărilor. În timpul acestor activităţi se observă si se analizează problemele vârsticilor, apoi sa se propun soluţii de evitare a durerilor în gesturile zilnice, cu ajutorul medicului curant .

“Printre activităţile creative care se pot folosi în cadrul programelor de reabilitare prin ergoterapie pentru vârstnici enumerăm: pictură, cusutul, sculptură, olăritul, împletiturile, origami, dans-terapie, excursii în grup etc. Activităţile incluse în programele de ergoterapie sunt relativ uşoare, evitându-se cele grele. De asemenea sunt indicate activităţile noi, evitându-se cele avute anterior”m mai spune psihologul.

Specialistul precizează că efortul fizic trebuie dozat astfel încât bătrânii să se simtă confortabil în activităţile pe care le desfăşoară,fără să se simtă suprasolicitaţi. „Obiectivele programelor sunt îndeplinite mai uşor atunci când avem şi o melodie relaxantă pe fundal. Vârstnicii privesc viaţă în profunzime, o înţeleg mai bine şi ne ajută şi pe noi să o valorificăm altfel decât o făceam înainte. De la ei învăţăm o mulţime de lucruri din simplu motiv că au călătorit prin atât de multe perioade de timp”, arată Mihaela Cruceru.



Ergoterapia îi permite vârstnicului să-şi asume problemele pe care le are ramânând integrat in mediul său de viaţă.



“Este foarte important să le reamintim cât de frumoasă poate fi viaţă, iar acest lucru îl putem face cu siguranţă arătându-le că în orice activitate pe care o desfăşoară pot găsi un sens!” încheie psihologul clinician Mihaela Cruceru.