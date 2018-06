Avocata lui Al Nashiri, presupusul terorist torturat în România: „Negarea continuă a României că a găzduit o închisoare CIA secretă este ruşinoasă“

În cazul României, CEDO a constatat că a găzduit un centru secret de detenţie CIA din septembrie 2003 până în noiembrie 2005. Abd Al Rahim Hussain Muhammad Al Nashiri, un cetăţean saudit de origine yemenită, a fost reţinut de serviciile secrete americane pentru presupusa sa implicare într-un atac terorist asupra distrugătorului american Arleigh Burke-class USS Cole în timp ce acesta era staţionat în portul Aden. În plus, el ar fi jucat un rol şi în organizarea unui al doilea atentat asupra petrolierului francez MV Limburg.

Conform datelor din dosarul de la CEDO, Al Nashiri a fost închis şi torturat într-o închisoare secretă CIA din Bucureşti din 12 aprilie 2004 până pe 6 octombrie sau 5 noiembrie 2005.

Thomas Hammarberg, fost comisar pentru Drepturile Omului la Consiliul Europei între 2006-2012, a furnizat numeroase documente şi informaţii pentru dosarul de la CEDO. Conform lui Hammarberg, Al Nashiri a fost transferată pe 12 aprilie 2004 de la Guantanamo la închisoarea secretă CIA din Bucureşti, ce avea numele de cod ”Lumina Strălucitoare”. Avionul avea un fals plan de zbor pe care apărea Constanţa în loc destinaţiei reale, ce era Bucureştiul.

Practic, în dosarul 33234/12, în care s-a judecat plângerea lui Al Nashiri împotriva României, caz care a ajuns pe masa judecătorilor în anul 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că au existat încălcări ale articolului 3 (interzicerea torturii) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În plus judecătorii au decis că România se face vinovată şi de încălcări ale articolului 5 (dreptul la libertate şi securitate) şi articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private).

Amrit Singh (49 de ani), unul dintre avocaţii teroristului Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri, care a câştigat procesul de la CEDO împotriva României, are o vastă experienţă în drepturile omului. Avocat membru al Baroului New York şi avocat expert în drepturile omului la organizaţia americană Open Society Justice Initiative, Amrit Singh are studii la Yale, Oxford şi Cambridge. Tatăl său, Manmohan Singh, a fost între 2004 şi 2014 premierul Indiei.

Clientul dumneavoastră, Abd Al Rahim Husseyn Muhammad Al Nashiri a câştigat procesul împotriva României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ce a reprezentat acest proces pentru dumneavoastră?

Decizia CEDO este importantă şi pentru că arată că România este responsabilă pentru găzduirea închisorii secrete CIA şi pentru că arată rolul României în încălcarea drepturilor domnului Al Nashiri. Decizia este importantă şi în lumina faptului că arată încercările continue ale României de a ascunde adevărul în implicarea sa în programul de închisori secrete ale CIA. Nu în ultimul rând, judecata este importantă şi pentru că arată că România a avut o conduită nelegală.

Care au fost în opinia dumneavoastră principalele dovezi ce au arătat că România a avut o închisoare secretă CIA, închisoare unde clientul dumneavoastră a fost torturat?

CEDO a primit dovezi copleşitoare-inclusiv numeroase rapoarte meticulos documentate, înregistrări ale zborurilor şi mărturii ale experţilor, toate acestea arătând împreună că România a găzduit o închisoare CIA secretă. Pentru a scoate la iveală adevărul la audieri, judecătorii au ascultat mărturiile a mai mulţi experţi cu un grad înalt de integritate şi care au confirmat informaţiile. În plus, şi raportul Comitetului pentru Informaţii al Senatului S.U.A. a confirmat toate informaţiile. Şi toate aceste materiale cumulate au stabilit clar că România a găzduit o închisoare secretă CIA.

De ce credeţi că autorităţile din România au negat atâţia ani existenţa închisorii secrete CIA din Bucureşti?

Guvernul României a arătat o lipsă de respect totală pentru statul de drept şi pentru principiile drepturilor omului din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Negarea continuă a României că a găzduit o închisoare CIA secretă e ruşinoasă, şi decizia Curţii este ca o mustrare dură în ceea ce priveşte eşecul României de a spune adevărul.

Credeţi că autorităţile din România vor face o investigaţie adecvată după decizia CEDO?

Cu siguranţă sper să facă o asemenea investigaţia. De altfel, conform deciziei CEDO, autorităţilor române li se cere să facă o investigaţie efectivă.

De nu au făcut autorităţile române o investigaţie privind închisoarea secretă a CIA?

Pentru că autorităţile române au vrut să ascundă adevărul şi să nege că au găzduit închisoarea. Dar această strategie a eşuat în mod clar pentru că adevărul-adică faptul că România a găzduit închisoarea-a ieşit clar la suprafaţă, şi a fost confirmat de decizia Curţii, în ciuda eforturilor mari ale României de a ascunde adevărul.

Credeţi că Departamentul de Justiţie din America va începe condamnarea persoanelor responsabile pentru tortura sistematică şi abuzul împotriva deţinuţilor, inclusiv în fosta închisoare CIA din România?

Autorităţilor americane, ca şi ţărilor ce au participat alături de Statele Unite la programul închisorilor secrete, li se cere conform legislaţiei internaţionale să conducă investigaţii adecvate şi să îi condamne pe cei responsabili. Ca şi România, SUA au violat legislaţia internaţională prin faptul că nu au reuşit să facă asemenea investigaţii.