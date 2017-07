Andreea Panţuroiu, românca ajunsă campioană europeană la triplusalt: „Am avut multe momente când am vrut să renunţ la atletism“

Multiplă campioană naţională şi balcanică, Andreea Panţuroiu (22 de ani, originară din Câmpulung Muscel, legitimată la CSM Oneşti) a fost vicecampioană europeană de tineret la triplusalt în 2015, iar anul trecut s-a clasat pe locul cinci la Campionatele Mondiale de Atletism indoor şi a participat la Jocurile Olimpice de la Rio.

Cât de greu a fost la Campionatul European din Polonia şi cât te-ai pregătit pentru el? Cât de mult înseamnă această medalie de aur pentru tine şi cât te motivează ea?

M-am pregătit cât am putut de bine pentru acest campionat, în jur de 4-5 ore pe zi. Mi-am dorit mult medalia de aur, am vrut să îmi iau revanşa de la Tallin, să îmi cânte mie imnul de data aceasta! Acest rezultat îmi dă încredere şi mai multă în mine, am rezerve mari şi vreau să demonstrez asta la Campionatul Mondial de la Londra.

De unde a început pasiunea ta pentru atletism? Care este modelul tău?

De mică mi-a plăcut atletismul, urmăream cursele Gabrielei Szabo şi îmi doream să ajung şi eu să câştig medalii de aur la atletism!

Cine te-a susţinut financiar şi moral pentru participarea la CE? Cât de rentabil este să faci atletism în România?

Toată susţinerea necesară am promit-o de la Federaţia Română de Atletism şi CSM Oneşti, le mulţumesc din suflet pentru că nu au încetat să creada în mine. Cu cât eşti mai bun şi ai rezultate, cu atât câştigi bani mai mulţi. Atletismul la cel mai înalt nivel este o asigurare pentru o viaţă mai bună, desigur, însă aici se ajunge cu muncă şi sacrificii!

Care este cel mai mare vis sportiv al tău?

Cel mai mare vis al meu cred că este visul oricărui sportiv din lume, Medalia Olimpică!

Ai avut până acum vreun moment în carieră în care ai vrut să renunţi la atletism?

Am avut foarte multe momente în care am vrut să renunţ, dar m-am gândit că aş da cu piciorul la toată munca depusă de până atunci fără a ajunge la un rezultat pentru care să mă ţina lumea minte, iar asta m-a motivat să renunţ la gândul de a abandona atletismul.