Femeie cu handicap siluită sub privirile concubinului. Violatorul, proaspăt eliberat condiţionat, l-a ţinut la distanţă cu un cuţit pe partenerul victimei

În urmă cu patru luni, Elvis Nicolae Ionel a intrat cu o cagulă pe cap în casa unei femei cu handicap mintal, despre care ştia că e singură. În locuinţă l-a găsit însă şi pe concubinul femeii. L-a ameninţat pe bărbat cu cuţitul şi, sub privirile acestuia, a violat-o pe femeia de 40 de ani. Victimele l-au recunoscut însă pe violator după voce, iar după plecarea agresorului, cei doi au sunat la 112.



Elvis Nicolae Ionel negat însă toate acuzaţiile aduse. Cazul a fost preluat de Poliţia Costeşti. Femeii i-au fost prelevate probe de laborator, pentru dovedirea violului, care au fost trimise la Insitutul de Medicină Legală Mina Minovici.



Agresorul a rămas însă în libertate, şi ,între timp, a mai comis, împreună cu un alt bărbat, Valerică Şoagher, de 39, alte câteva infracţiuni - spargeri de locuinţe şi furturi. La sfârşitul lunii ianuarie 2017, în urma mai multor percheziţii pe raza comunelor Stolnici şi Bârla, oamenii legii au făcut legătura între furturi şi cei doi. Aşa a ajuns Elvis Nicolae Ionel, împreună cu amicul său, în arest, pentru 30 de zile.



Între timp însă au sosit şi rezultatele probelor de laborator recoltate femeii violate. Săptămâna aceasta, lui Elvis Nicolae Ionel i-au fost aduse la cunoştinţă şi noile acuzaţii: lipsire de libertate, violare de domiciliu şi viol.



„Ziua stătea pitit, dormea, iar noaptea făcea fel de fel de lucruri”



Localnicii l-au bănuit pe Elvis de aproape toate furturile produse în comună. Se temeau de el dar spun nu se aşteptau să şi violeze



„Nu este căsătorit, a mai fost arestat, nu e prima oară când ajunge după gratii, dar atunci avea doar furt, acum are şi viol şi furt şi altele..Oamenii nu-l priveau cu ochi buni, ci ca pe un recidivist. Se aşteptau c-o să fure din nou, dar la viol nu cred că se gândise cineva””, a declarat Dana Badea, o localnică din Stolnici.



„Era cunoscut pentru prostiile pe care le făcea... Ziua stătea pitit, dormea, iar noaptea făcea fel de fel de lucruri. Aşa era întotdeauna. Şeful de post de la noi l-a urmărit o perioadă foarte lungă. Era înregistrat pe camerele video de supraveghere din comună. Aşa a ajuns prima dată în puşcărie, cu un dosar perfect...”, spune Radu Safta, viceprimarul Comunei Stolnici.



Pentru noile acuzaţii care ise aduc, dar şi pentru celelalte infracţiuni, Elvis Nicolae Ionel riscă ani grei de puşcărie.