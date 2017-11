Voluntariat printre gloanţe. Un român a plecat într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii refugiaţilor din Irak

La două luni de la precedenta deplasare în Irak, Ionuţ Ursu, un tânăr dedicat acţiunilor de voluntariat, s-a angajat într-o nouă misiune umanitară destinată refugiaţilor din această ţară. Ionuţ vrea să-şi ducă la îndeplinire planul de a înfiinţa, prin Asociaţia Volunteer for Life (pe care o conduce), o secţie dentară, complet echipată şi modernă, în cadrul spitalului de campanie Hasansham U2, aflat la circa 25 de kilometri de Mosul, fostul fief al ISIS.

„În acea zonă sunt cinci tabere cu circa 100.000 de refugiaţi, din care cel puţin 10.000 sunt copii. Spitalul respectiv, întins pe 500 de metri patraţi, ridicat de Advent Help, are secţii de ATI, Urgenţe, compartiment triaj, neonatologie, ortopedie şi farmacie. Cu ajutorul sponsorilor, asociaţia noastră vrea să înfiinţeze şi o clinică dentară şi pentru asta am cumpărat un scaun performant care a costat 7000 de euro. Unit-ul este folositor şi pentru implanturi dentare, dar şi pentru chirurgie maxilo-facială“, a delclarat Ionuţ Ursu.

Tânărul a plecat cu avionul spre Irak duminică, 5 noiembrie, dar din Turcia, din aeroportul Adana va străbate încă 1500 de kilometri cu autocarul, până în tabăra de lângă Mosul.

„Mi-am luat vestă antiglonţ şi cască, pentru că sunt pericole la tot pasul. Pe drumul de circa 800 de kilometri prin Irak vor fi filtre militare foarte dese“, a mai spus Ionuţ care sper să nu aibă totuşi parte de incidente în cele trei săptămâni cât va dura misiunea umanitară.

"Rupeau cearşafuri pentru a face pansamente"

Pe lângă scaunul de uz dentar, la spitalul din Irak vor mai ajunge şi alte ajutoare cumpărate de Asociaţia Volunteer for Life, prin intermediul sponsorilor.

„Am mai achiţionat un sterilizator medical, un compresor, 2500 de pansamente sterile, 2000 de seringi, 300 de cutii de mănuşi, 500 de flacoane de Betadină, materiale de bază utile pentru tratarea regufiaţilor. Toate materialele de uz sanitar au aviz de la Ministerul Sănătăţii. Când am fost prima oară acolo, am văzut cum cadrele medicale rupeau cearşafuri ca să facă pansamente. Aceste materiale ar trebui să le fie de folos cel puţin 9 luni“, mai spune Ionuţ Ursu.

Toate echipamentele vor fi încărcate şi vor ajunge cu un convoi pe ruta România- Bulgaria-Turcia-Irak, transportul fiind asigurat gratuit de ADRA (Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor) România.

„Vreau să mulţumesc firmelor care ne-au ajutat să cumpărăm aceste materiale sanitare. Sunt firme din judeţul Neamţ: Dinamic 92, Rifil, Cibibon, Central Plaza, dar şi din ţară - Temad Braşov, Clinic Zeed Bucureşti, Transylvania Healing Centre, Blue Heron Foundation şi B Braun. De asemenea, în transport vor fi şi hăinuţe cumpărate de copiii de la Colegiul Naţional Mihai Viteazu din Bucureşti în urma unei acţiunii coordonate de profesor dr. Alina Cocoş“.