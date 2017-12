Produsele-minune din anii interbelici împotriva căderii părului şi mătreţii. Cum erau promovate specialităţile Sebol

În perioada interbelică, produsele preparate în cadrul Laboratorului Vorel de la Piatra Neamţ erau mediatizate prin intermediul revistei cu apariţie lunară „Sănătatea pentru toţi“, o publicaţie ce avea drept scop declarat „ridicarea stării sănătăţii poporului“.

Lansată în anul 1933 sub administraţia şi redacţia Laboratorului Vorel, revista cuprindea o parte medicală şi una literară, şi constituia un mijloc de promovare a produselor realizate în laboratorul Vorel.

În numărul 7-8 din anul 1934 al publicaţiei amintite erau prezentate ultimele izbânzi ale ştiinţei, trei preparate eficiente împotriva căderii părului şi îndepărtarea mătreţii considerate o cauză a calviţiei timpurii.

„S’a găsit mijlocul pentru oprirea sigură a căderii părului şi distrugerea mătreţii“, anunţa un articol tematic din revista „Sănătatea pentru toţi“.

Până să prezinte produsul farmaceutic, era subliniată importanţa păstrării unui păr sănătos:

„Întotdeauna s’a pus mare preţ pe un păr frumos şi abundent. Această podoabă are într’adevăr o deosebită însemnătate, căci contribue în a ne da acea înfătişare elegantă şi atrăgătoare, atât de necesară în toate timpurile şi mai ales acum“

Farmacia Vorel în anul 1930, maşina de tabletat medicamente FOTO: arhiva personală Elena Ionescu





„Oamenii complect pleşuvi nu-şi pot recăpăta părul“

Autorii articolului explicau apoi că şi părul se hrăneşte, iar apariţia mătreţii indică riscul chelirii:

„Pielea capului hrăneşte necontenit aproximativ 70.000 fire de păr, care se nasc, cresc şi se desvoltă fară încetare întocmai ca plantele ce-şi iau hrana din pământ. Vă cade părul? Aveţi mătreaţă! Nu aşteptaţi să ajungeţi astfel“.

Îndemnul specialiştilor era ca persoanele care se confruntă cu primele semne de cădere a părului, să acţioneze din timp pentru a avea şanse de a-şi salva podoaba capilară.

„Nu întârziaţi! Nu aşteptaţi sa vă cadă tot părul şi să fie distruse rădăcinele căci oamenii complect pleşuvi nu-şi pot recăpăta părul. Numai un ajutor grabnic şi bun vă poate folosi“

Cei interesaţi aflau din articol că două sunt principalele cauze ale căderii părului:

„1. SEBOREEA (suprasecreţiune de grăsime, cauzată de un microb descoperit de profesorul Sabouraud) însoţită de mătreaţă, care provoacă îngroşarea şi învârtoşirea pielei capului şi 2. LIPSA DE HRANĂ a rădăcinelor, provocată de o rea circulaţie a sângelui în pielea capului, care atunci - ca şi un ogor sleit - nu mai are puterea să hrănească părul. În rezumat, părul d-v. cade pentru că este înăbuşit şi moare de foame“

„Ştiinţa a învins!“

Reprezentaţii Laboratorului chimico-farmaceutic Vorel anunţau că după mulţi ani de experienţe şi folosind rezultatele cercetărilor marilor savanţi profesor Dr. Sabouraud şi Jalfes au reuşit să prepare specialităţile Sebol, cărora le făceau publicitate:

„Sebol No. 1, Sebol No. 2 şi Shampoon Sebol care, la un loc, formează tratamentul cel mai serios, cel mai ştiinţific cunoscut azi, pentru buna îngrijire a părului, Sebolul este singurul tratament cu adevărat capabil să oprească căderea părului, să distrugă mătreaţa şi să favorizeze creşterea unui păr frumos şi îmbelşugat“

Luate separat, Sebol 1 avea rolul de a combate seboreea, de a opri imediat căderea părului şi de a distruge mătreaţa.

„Sebolul No. 1 curăţă pielea capului de grăsimea care-i astupă porii şi înăbuşe rădăcinele. SEBOLUL No. 2 hrăneşte şi întăreşte rădăcinele părului, activează creşterea. Pielea capului absoarbe uşor substanţele hrănitoare astfel că părul înviorat va căpăta iar putere şi viaţă. Opreşte căderea părului şi formarea mătreţii. SHAMPOONUL SEBOL curăţă perfect părul şi pielea capului de grăsime şi diferite murdării. Întrebuinţat împreună cu Sebolul No. 1 sau No. 2 e un preţios ajutător pentru întreţinerea şi îngrijirea părului“

Preventiv, cei care doreau să evite căderea părului, erau sfătuiţi ca o dată pe săptămână, sau la două săptămâni, să se spele pe cap cu şamponul Sebol care „curăţă părul, îl înfrumuseţează, dându-i o strălucire mătăsoasă“

„Tratamentul Sebol întăreşte rădăcinele, favorizează hrănirea şi deci şi creşterea unui păr sănătos şi îmbelşugat, întrebuinţând regulat aceste preparate veţi feri părul de boli, de albirea limpurie; veţi evita mătreaţa şi căderea părului“, era recomandarea farmaciştilor care lucrau în Laboratorul Vorel.