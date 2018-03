FOTO Doi români temerari, în aventură cu motocicleta pe lacul Baikal, îngheţat tun. „Vrem să dovedim că imposibilul nu e imposibil“

Alexandru Agatinei (28 de ani) şi Vlad Grigore (32 de ani), doi tineri curajoşi au pornit luni, 12 martie într-o aventură în condiţii de temperatură extremă. Ajunşi în oraşul Irkutsk, din Rusia, cei doi vor parcurge în decurs de două săptămâni circa 1500 de kilometri, cu o motociletă cu ataş, de producţie sovietică alături de alte 14 echipaje din toată lumea.

„Cursa pe gheaţă începe în Irkutsk, unde cele 15 echipaje îsi vor lua motocicletele, Ural-uri fabricate în anii ‘80-‘90, şi vor porni spre Nord-Vest, parcurgând aproximativ 800 de km pe gheaţă spre Severobaikalsk, zonă din care se vor intoarce la Irkutsk prin pădure şi pe albiile râurilor îngheţate“, se precizează pe site-ul comunităţii Today you can do anything („Astăzi poţi face orice“) din care fac parte cei doi prieteni.

Cauza internaţională a acestei competiţii este de a strânge fonduri pentru sprijinirea organizaţiei Cool Earth, un ONG britanic ce militează pentru oprirea despăduririlor din zonele tropicale.

„Este o aventură caritabilă, dar, pe lângă reuşita personală, există competiţie prin faptul că este un exerciţiu de strângere de fonduri. În plus, fiecare echipaj are dreptul să-şi aleagă o cauză pe care să o reprezinte, iar eu şi Vlad am ales o cauză locală foarte nişată din Piatra Neamţ, respectiv <Comunitatea Noastră>, un ong care îi încurajează pe oamenii din oraş să-şi rezolve singuri problemele pe care le întâmpină în zona socială sau de educaţie“, a menţionat Alexandru Agatinei.

De loc din Bucureşti, Alex a lucrat în ultimele şase luni în Piatra Neamţ şi a avut ocazia să cunoască pe tinerii din asociaţia Comuniatea Noastră. A rămas impresionat de proiectele lor şi cred că va reuşi să strângă în urma cursei The Ice Run suma de 5000 de euro, bani care vor ajuta la punerea în practică a proiectelor pentru oraşul Piatra Neamţ

În drumul de 1500 de kilometri pe Lacul Baikal şi prin pădurea siberiană, cei Vlad şi Alexandru vor trebui să se orienteze pe hărţi şi coordonate orientative de GPS care le vor indica pe unde gheaţa este destul de groasă şi pe unde nu sunt crevase.

„Va fi o cursă neasistată, singurele ajutoare ale organizatorilor find canistrele cu combustibil care vor fi amplasate în anumite puncte. Ca să reuşim traseul în 14 zile vom parcurge câte 100 de kilometri pe zi, timp de 8 ore, atât cât avem lumină naturală, cu o medie de 20-30 kilometri pe oră. Pe lacul îngheţat, dacă ai pus o frână e ca şi cum nu au pus o frână. Seara vom dormi la cort, şi în primele zile vom campa pe gheaţa lacului“, descrie cursa Alexandru Agatinei.

Pentru a putea rezista la un asemenea test de anduranţă, în condiţii de temperatură extremă, cu -20, -30 de grade Celsius ce vor fi resimţite la valori duble în viteza deplasării, cei doi români s-au pregătit intens în ultimele luni. S-au dotat cu echipament tehnic pentru a rezista la frigul crunt pe care îl vor suporta şi pe timpul nopţii.

„Ne gândeam să mergem într-un frigider industrial, dar a venit aici gerul pe final de februarie, început de martie. Vrem să dovedim că imposibilul nu e imposibil. Până la urmă, e vorba de alinierea corpului cu intenţia“ – Alexandru Agatinei

Cei doi vor conduce motocicleta cu schimbul la câteva ore.

„Temperatura resimţită de cel din ataş va fi cam temperatura mediului, iar cel de pe motocicletă va resimţi frigul amplificat de vânt. În ataş o să fie foarte frig la modul general, pentru că nu ai nici o mişcare“