Acuzată de ucidere din culpă, doctoriţa Georgeta Călinescu a fost achitată. Avocatul Răzvan Doseanu: „Nu mai ascundeţi cazurile de malpraxis sub preş“

Magistraţii Judecătoriei Oradea au achitat-o pe doctoriţa Georgeta Călinescu, medicul trimis în judecată pentru ucidere din culpă în dosarul morţii Patriciei Aktaa. Fetiţa în vârstă de cinci ani a murit în 2010, la spital, după ce a mâncat o prăjitură infectată cu Salmonella.

Doctoriţei Călinescu i se reproşează că nu a luat măsuri împotriva bolii Patriciei nici când aceasta avea 42 de grade febră şi că a dispus tardiv transferul la secţia de terapie intensivă a Spitalului Municipal, când fetiţa nu a mai putut fi salvată. Procurorii au deschis imediat o anchetă, însă dosarul a fost plimbat între parchete şi în final clasat, soluţie care a fost „întoarsă” însă, anul trecut, la Judecătoria Oradea, instanţa dispunând inculparea doctoriţei Georgeta Călinescu pentru ucidere din culpă şi începerea procesului împotriva ei.

Delia Scorţe, mama fetiţei, alături de avocatul Răzvan Doseanu, au organizat o conferinţă de presă, declarându-se şocaţi de hotărârea instanţei, care a stabilit că „fapta nu există”.

„Spre stupoarea noastră, soluţia a fost una de achitare. Instanţa a ignorat absolut toate probele. Este o insultă la adresa noţiunii de dreptate. Atâta dorim, să se facă dreptate. Am încredere că există şi judecători care să ţină cont de probe. Cazurile de malpraxis sunt băgate sub preş şi nimeni nu are de câştigat”, a declarat Delia Scorţe.

Avocatul Răzvan Doseanu a precizat că s-a declarat deja apel în acest caz, unul care, „nu este doar despre Patricia”. „„Justiţia se face în sala de judecată. Noi am atacat deja soluţia Judecătoriei Oradea, dar consider că era necesar să se facă o informare despre ce se întâmplat, despre caz în sine.Acest dosar nu este doar despre Patricia. Este o realitate tristă. Sunt exotice, ca să spun aşa, cazurile de malpraxis unde se ajunge la tragerea la răspundere a cadrelor medicale. Există, în Bihor, cazul Gruie. Unul singur, în 28 de ani. Chiar credeţi că, în tot acest timp, a fost singurul caz de malpraxis din Bihor? Este timpul să recunoaştem că avem o problemă în sistemul medical. Indiferenţa nu poate fi tolerată. Cazurile de malpraxis nu trebuie ascunse sub preş. Trebuie schimbată mentalitatea tuturor, inclusiv a medicilor. Sistemul aşa a fost obişnuit să funcţioneze. Se acoperă unii pe alţii, le este greu să se reformeze. E momentul să se deschidă cutia Pandorei şi să răspundă fiecare pentru faptele sale”, a declarat Răzvan Doseanu.

Avocatul a precizat că opiniile şi concluziile experţilor din acest dosar sunt şocante. Toţi specialiştii consultaţi au precizat că fetiţa, dacă ar fi fost transferată mai repede la ATI, ar fi avut şanse de supravieţuire.

„Timp de trei ore doctoriţa nu a făcut nimic. Trei ore a stat un copil de 5 ani cu o temperatură de 42 de grade. Nimeni nu poate să spună că, transferată mai repede, ar fi supravieţuit sută la sută, însă toţi experţii au spus că transferul de urgenţă i-ar fi dat şanse, de 1, 2, 10%, cât ar fi fost. Este o concluzie categorică!”, a mai precizat Răzvan Doseanu.

Acesta a adăugat că până şi Ministerul Public, prin procurorul de caz, a cerut condamnarea medicului.

La şapte ani de la moartea Patriciei, familia acesteia va organiza un protest în faţa Tribunalului Bihor, în data de 24 mai, între orele 17.00 şi 19.00.

„La şapte ani de la plecarea Patriciei, ca o reacţie faţă de toate cazurile de malpraxis, vom organiza acest protest. Nu e vorba doar despre cazul nostru. Este vorba despre toţi cei care nu au avut poate timp sau puterea de a reacţiona. Va fi un protest tacit. Vor vorbi doar mesajele de pe pancarde”, a declarat Delia Scorţe, menţionând că a depus la Primăria Oradea, o cerere pentru organizarea protestului.