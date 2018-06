Povestea tinerei care a renunţat la jobul de la bancă şi s-a apucat de plantat lavandă. Câţi bani a investit în total

Adriana Tirb a absolvit Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu” din Oradea, a urmat facultatea de Ştiinţe Economice specializarea Relaţii Economice Europe, pentru că, spune ea, a ştiut că îi va fi de folos. Mai bine de şase ani a activat în domeniul bancar, după care a ales calea antreprenoriatului.

A fost mereu fascinată de lanurile de lavandă din Provence, pe care le-a văzut doar în poze, aşa că a ales să-şi încerce norocul ca antreprenor în satul bihorean Miheleu, la aproximativ 30 de kilometri de Oradea. Cum bunicii ei au avut culturi clasice de cereal, şi-a pus întrebarea dacă lavanda se poate cultiva la noi în ţară, ea fiind o plantă mediteraneană.





“Am citit, am văzut care sunt avantajele economice ale lavandei, care este o plantă perenă ce nu necesită irigare, ci din contră, rezistă mult mai bine în zonele cu puţină apă. Am văzut că se poate comercializa atât în formă crudă cât şi uscată, iar uleiul de lavandă are binecunoscutele efecte terapeutice. Totodată, este apreciată şi adorată pentru frumuseţea ei în partea de decoraţiuni”, ne-a mărturisit Adriana.

În toamna lui 2013, pe o suprafaţă de 60 de arii, tânăra din Bihor planta prima cultură de lavandă, iar anul acesta a ajuns să cultive 1.2 hectare, ba chiar a înfiinţat o cultură cu butaşi.

“Trebuie săcrezi ca vei reuşi si să îţi setezi un obiectiv. Doar atunci vei ajunge acolo, iar eu cu Lavanda Adrienne mai am puţin şi ajung acolo”, ne-a mărturisit tânăra ambiţioasă.

La început investiţia în butaşi a fost de 12.000 de lei, din bani proprii, însă patru ani mai târziu a accesat măsura 6.1, instalarea tinerilor fermieri, şi a primit fonduri de 40.000 de euro.

“Înainte de a cultiva am verificat ph-ul terenului, acesta trebuind să fie între 6,5-7,5 pentru a fi ideal pentru lavandă. Terenul a fost pregătit cu gunoi de grajd şi afânat în profunzime înainte de plantarea butaşiilor. I-am plantat la 60 de cm între tufe şi 1 metru între rânduri, lavanda fiind recoltată manual. Înainte de a veni iarna, butaşii au fost muşuroiţi pentru a rezista mai bine frigului. Fiind o plantă perenă, dacă solul este bine drenat, tufele rezistă până la 20 de ani fără a fi înlocuite. În luna iunie o recoltăm şi astfel o tundem în formă de glob”, ne-a explicat Adriana.

Tânără antreprenoare susţine că investiţia a amortizat-o în primii doi ani, prin comercializarea lavandei uscate către unele companii farmaceutice din Bucureşti, şi are planuri mari pentru viitor.

“Începând de anul trecut ne-am construit o distilărie de lavandă prin care producem ulei esenţial şi apă de lavandă. De asemena, suntem prezenţi la târguri şi pe reţele de socializare. Avem în plan comercializarea lavandei pe plan extern, mai exact a uleiului esenţial, şi deschiderea unui magazin prin care să desfacem produsele realizate de noi din lavandă”, spune Adriana.

Cei care iubesc lavanda, natura, culoarea fou o şedinţă foto în lanurile cu lavandă, programările putând fi făcute prin intermediul site-ului www.lavanda-adrienne.ro dar şi pe pagina de Facebook, Lavanda Adrianne.

“Şedinţele foto au loc de la începutul până după mijlocul lunii iunie, depinde mult de condiţiile climatic, iar în aces an lavanda a înflorit mai repede”, a punctat Adriana.