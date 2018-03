Percheziţii de amploare la traficanţii de droguri. Capul reţelei, un jandarm

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în dosarul instrumentat de Serviciul Teritorial Oradea al DIICOT, grupul a fost constituit la iniţiativa jandarmului Dan Marius Mendea, care era şi principalul furnizor de substanţe psihoactive.

"Substanţele le comercializa atât en-gros, sub forma de pulbere pentru stropit, cât şi en-detail, sub formă de materie vegetală gata preparată către mai mulţi traficanţi de astfel de substanţe de pe raza mun. Oradea", se arată în comunicat.

Jandarmul bihorean livra subsanţele către persoane de încredere, procurorii enumerându-i pe Mihai Răzvan Tamaş, Eduard Levente Scholler, Papp Emanuel, Alexandru Mircea Seraficean care între timp a decedat.

După ce primeau substanţele psihoactive, aceştia le livrau persoanelor situate în cadrul grupului infracţional organizat la nivelul imediat inferior, cum sunt Marin Stuparu, Cornel Răsvanţă şi Ioan Conoloş, iar mai apoi aceştia livrau consumatorilor substanţele prin intermediul dealerilor, în rândul acestora fiind enumeraţi Alexandru Ioan Şutu, Laviniu Andrei Huh, Ileana Maria Criste, Gabriel Bordaş, Ştefan Sebastian Covăşdan, Dacian Nicolae Dronca, Georgiana Alina Opre şi Marius Lucian Lungu.

"Este vorba despre persoane care sunt cercetate în prezenta cauză sau în alte cauze aflate pe rolul unităţii noastre de parchet, care au o activitate laborioasă şi continuă în timp, de vânzare de psihoactive", se precizează în comunicat.

Pe 27 martie, unul dintre membrii grupării a fost prins vânzând 50 pastile ecstasy investigatorului acoperit infiltrat în anturajul grupării, contra sumei de 3.000 lei.

În această dimineaţă, sub coordonarea procurorilor DIICOT Oradea, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog Oradea au descins la 13 adrese, pentru percheziţii domiciliare autorizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor, în urma cărora s-au descoperit substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive, atât sub formă de pulbere, cât şi sub formă de materie vegetală.

La sediul DIICOT şi la BCCO Oradea vor fi aduşi în vederea audierii 16 suspecţi.

În cauză cercetările se efectuează împreună cu lucrători din cadrul BCCO Oradea - Serviciul Antidrog, la percheziţii beneficiind şi de susţinerea lucrătorilor din cadrul IPJ Bihor şi IJJ Bihor.