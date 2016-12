FOTO Sute de moşi au invadat străzile din Oradea. Au colindat şi i-au emoţionat pe trecători

Ca în fiecare an, străzile Oradiei au fost "invadate" de hăinuţe roşii, copilaşi îmbrăcaţi în straiele lui Moş Crăciun, plecaţi la colindat. “Pe podele de nuiele, Noi umblăm a colinda, Sus pe cerul înstelat, La Vifleem colo jos, Am pornit cu colindatul şi Colinde, colinde” au fost colindele care au răsunat din glasurile cristaline ale copiilor.

Au fost fie colinde populare, fie colinde preluate din repertoriul unor artişti consacraţi, iar micii interpreţi au învăţat cu conştiinciozitate textele pentru a împărtăşi bucuria trăită împreună celor ce i-au ascultat.

Momentul de început a avut loc în faţa Palatului Episcopal, unde copiii l-au colindat pe Preasfinţitul Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea. Pentru minunatele colinde prezentate, ei au fost răsplătiţi cu bomboane, care le-au fost oferite de episcop şi de Eugen Ivuţ, purtătorul de cuvânt al Episcopiei.

„Am pornit această activitate în anul 1999, pentru a le aduce, prin colind, o bucurie oamenilor de pe stradă, care nu au această ocazie. În acest an, la acţiune participă 390 de copii, din clasele 0-IV, de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, însoţiţi de învăţătoarele lor”, ne-a declarat prof. Cornelia Vesea, iniţiatoarea proiectului.

Copiii au mărşăluit prin Oradea, ducând mai departe o tradiţie veche de 17 ani. Zâmbitori şi fericiţi, acompaniaţi de clopoţei şi tobe, au vestit bucuria Naşterii Mântuitorului, într-o atmosferă plină de încărcătură spirituală şi de culoare, oferită de „marea de moşi”.

După Palatul Episcopal, moşuleţii s-au oprit, pentru câteva colinde şi o poză de grup, în Piaţa Unirii, lângă Bradul de Crăciun. Ei au poposit, apoi, la sediul Digi24 Oradea, Judecătorie, Poliţie şi Teatrul Regina Maria.

„Chiar dacă este frig, copiii participă, an de an, cu mare bucurie, la acest eveniment. Costumele de moşi pe care le poartă sunt făcute de părinţii lor, încă din clasa pregătitoare. În ceilalţi ani, am colindat pe la instituţii (Primăria Oradea, Instituţia Prefectului - judeţul Bihor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă etc.), dar şi la azile de bătrâni şi spitale”, a mai spus Conelia Vesea.