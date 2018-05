Ce este fructonata, produsul cu care o româncă a uimit industria alimentară mondială: „Nu este gem sau dulceaţă, ci gustul adevărat de fructe la borcan“

Orădeanca Simona Bişboacă (38 de ani) inginer în industria alimentară şi cercetător, cunoscută ca inventatoarea elixirului tinereţii- Antioxivita, extractul din sâmburi şi pieliţe de struguri foarte bogat în antioxidanţi-a reuşit să uimească, din nou, industria alimentară. După şapte ani de experimentat, cercetat, modificat utilaje şi îmbunătăţit metoda de lucru a adus pe piaţă un produs unic în lume, o inovaţie în industria alimentară.

“Din 2011 am început să testăm o nouă tehnologie de procesare a fructelor, într-un mod cât mai blând, pentru a menţine bunătatea fructelor la borcan. Am pornit de la idea de ce trebuie fiartă sau pasteurizată dulceaţa dacă ştim că peste 60 grade se distrug vitaminele, enzimele şi tot ce e mai bun din fructe? Am mers pe conservarea fructelor prin procesarea la temperaură de sub 42 grade, să fie raw sau crude, dar să aibă un termen de conservare îndelungat, la temperatură ambientală. Asa a apărut fructonata”, ne-a explicat Simona Bişboacă, inginer în industria alimentară.

Potrivit acesteia, produsul nu este gem, dulceaţă sau marmeladă, este gustul adevărat de fructe la borcan.

“Fructonata este singurul produs care presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatură sub 42°C, fără pasteurizare finală, astfel încât se păstrează nutrienţii, fitonutrienţii, vitaminele şi aroma fructelor poaspete. Folosim doar fructe ajunse la maturitate, din cultură certificată ecologic, fără adaos de zahăr, conservanţi sau aditivi alimentari. Fructonata are cel mai mare conţinut de fruct, şi are un termen de valalabilitate de doi ani la temperatură ambientală”, a mai explicat Simona Bişboacă.

Fiind sub forma unei paste de fruct, este un aliment tartinabil şi poate fi folosit în mixuri cu iaurt sau cereale la micul dejun sau gustări, deserturi crude chiar şi pentru bebeluşi.

Până acum, orădeanca a realizat fructonate din cireşe, portocale şi afine, iar la târgul de la Londra, cea mai mare expoziţie europeană pentru produse naturale şi ecologice, au fost prezente peste 700 de companii ca expozanţi din 91 de ţări şi peste 10 mii de reprezentanţi ai unor companii din domeniul alimentar. Din România a participat doar Simona.

“Am experimentat tehnologie pe mai multe fructe chiar şi tomate, dar, în prezent, procesăm cireşe bio de pe dealurile însorite de lângă Şimleul Silvaniei, afine de pădure din munţii Bihorului, la care adăugăm puţin must de struguri bio concentrat, provenit din struguri cultivaţi în sudul judeţului Timiş. Ca o notă exotica am decis să aducem din însorita Calabria (Italia) portocale bio, cu o aromă şi o dulceaţă extraodinară. Reacţia şi aprecierile vizitatorilor au fost extraordinare şi ne-au confirmat, încă odată, că suntem pe drumul cel bun”, a explicat Simona Bişboacă.

Deocamdată, produsele se pot achiziţiona doar în mediul online de pe trei siteuri: www.gusturibio.ro, www.obio.ro şi www.vegis.ro

Orădeanca are planuri şi pe viitor. Şi-a propus ca în acest an să facă şi un sortiment de dulceaţă de o calitate superioara cu mai mult fruct, fără zahăr, şi mai testează sucuri de fructe procesate tot la rece, fără pasteurizare, cu termen de valabilitate de cel puţin un an.