120 de milioane de euro, bani europeni, pentru conectarea unui oraş din România la autostrada Transilvania

Anul trecut, Municipiul Oradea a încheiat un protocol cu fosta Companie de Drumuri, actuala Companie Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru realizarea conectării municipiului Oradea cu reţeaua europeană de autostrăzi, protocol prin care municipiul s-a obligat să realizeze studiul de fezabilitate şi să depună acest proiect pentru a fi finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare în perioada 2014 - 2020, ceea ce s-a şi întâmplat.

"Parcurgând procedurile Companiei de Drumuri şi Autostrăzi am constatat că în proiectul autostrăzii nu era prevăzut nodul rutier prin care această legătură să se facă direct în autostradă. Prin urmare, de câteva luni de zile colaborăm cu Compania de drumuri pentru a realiza de comun acord nodul rutier, care să permită o legătură directă pe 4 benzi din viitoarea autostradă Transilvania la centura municipiului şi la zona metropolitană, în afară de nodul rutier care este la intersecţia dintre DN Oradea - Satu Mare şi viitoarea autostradă", a explicat Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.

În acest sens, s-a încheiat un alt protocol cu CNAIR, prin care Oradea îşi asumă anumite obligaţii constând în obţinerea documentaţiilor necesare şi în obţinerea terenurilor necesare conectării. Este vorba de partea de teren pentru nodul rutier şi partea de teren pentru spaţii de servicii (parcare care va trebui relocată în zona de frontieră).

Oradea, pe harta rutieră europeană

"Această conectare ne pune pe harta rutieră europeană. Vă daţi seama cum ar fi să ai autostrada la 15 kilometri de oraş şi să nu ai nod rutier. Întregul proiect are o valoare de 120 de milioane şi include un drum nou de legătură de 19 kilometri, plus nodul rutier, pasaje, poduri, pasaj peste Criş, pasaj peste şoseaua Borşului, pasaje peste calea ferată, o giraţie. E un proiect mare prins în Master Planul de transport al României şi are finanţare asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare", a spus Bolojan.

S-au parcurs toate formalităţile legale şi s-a ajuns la situaţia în care trebuia să cumpere acel teren, dar în urma unei înţelegeri cu Primăria Biharia, Consiliul Local Biharia a aprobat un protocol de colaborare prin care comuna urmează să expropieze terenul pentru că este pe teritoriul ei, iar oraşul Oradea urmează să finanţeze această expropiere. La finalul acestei proceduri, terenul va fi transferat oraşului, iar terenul va ajunge la statul român, pentru a se amenaja această zonă de servicii absolut necesară autostrăzii şi nodului rutier.

"Obiectul principal al acordului între Primăria Oradea şi Primăria Biharia este mutarea amplasamentului Spaţiului de Servicii S3 de la km 61 la km 64, în apropierea graniţei cu Ungaria. Acest demers presupune exproprierea unei suprafete de 3 ha", a precizat directorul ZMO Adrian Foghiş.

Vor urma procedurile de licitaţie, iar în paralel cu lucrările de la autostradă se vor face şi lucrările de conectare a oraşului Oradea şi a zonei metropolitane la viitoarea autostradă.

" Noi ne propunem ca în această vară să depunem proiectul cu toate avizele, cu tot ce înseamnă procedurile de expropriere. Estimez că în toamnă, dacă totul va decurge bine, ar putea apărea hotărârea de guvern cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi dacă nu sunt probleme şi se demarează procedura de licitaţii, şi nu sunt contestaţii, anul viitor ar trebui să înceapă lucrările", a mai subliniat Bolojan.