VIDEO Cum s-au distrat festivalierii la Afterhills. Nu au lipsit incidentele: doi DJ din Olanda audiaţi din cauza drogurilor descoperite asupra lor

Primele trei zile ale celui mai mare festival din Moldova au stârnit entuziasmul a zeci de mii de persoane. De joi, spaţiul amenajat în comuna Miroslava, la intrarea în Iaşi, a fost luat cu asalt zilnic de publicul dornic de distracţie. „A fost mult mai bine organizat ca anul trecut. Iniţial, am vrut să merg doar la scena Comedy, dar am stat până la 12 noaptea la concertul de la scena principală“, a povestit Cătălina, care a ajuns în prima seară de Afterhills.



Cea mai aşteptată seară a fost cea de sâmbătă, când pe scena principală au urcat Hurts şi Paul Van Dyk. „Am stat până dimineaţă în festival. A fost mai tare ca anul trecut“, a spus şi Cosmin, după cea de-a treia zi de festival.



* Sursa Video Facebook Afterhills



Nu au lipsit incidentele de la ediţia cu tema #dreamers2018. Doi DJ veniţi să mixeze la Afterhills, Sunnery James şi Ryan Marciano, au fost reţinuţi vineri pe Aeroportul din Iaşi, asupra lor fiind descoperite droguri. Potrivit mediafax.ro, poliţiştii de la Transporturi care lucrează în cadrul Aeroportului Iaşi au reţinut, vineri după-amiază, doi tineri DJ veniţi din Olanda.

Cei doi au fost duşi la sediul DIICOT Iaşi pentru audieri. Ulterior, anchetatorii au decis lăsarea lor în libertate. „Având în vedere că a fost vorba doar despre un gram de canabis, nu s-a luat nicio măsură preventivă în cazul celor doi cetăţeni olandezi“, a declarat Cătălin Prisecaru, şeful DIICOT Iaşi, pentru Mediafax.



În acest an, festivalierii s-au putut bucra de evenimente diferite în jurul a zece scene- CMainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Silent Disco, Our Own şi Comedy, gândite să acopere toate preferinţele publicului. În festival au ajuns Above & Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Dubioza Kolectiv, Hurts, Paul Van Dyk, The Crystal Method, Tom Odell şi Vini Vici.