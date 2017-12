Toate tipurile de cuţite şi furculiţe care pot fi aşezate pe masă. Cum le foloseşte un gentleman veritabil

Regulile privind bunele maniere arată că lingurile şi cuţitele vor fi aranjate întotdeauna în dreapta farfuriei, iar furculiţele în stânga. De fiecare dată, tacâmurile se folosesc pornind de la cele mai îndepărtate de farfurie, iar lama cuţitului va fi îndreptată spre farfurie.„Când se aşează la masă, un gentleman examinează tacâmurile din faţa lui, exact aşa cum un mecanic îşi verifică uneltele necesare pentru a repara o maşină sau cum un medic se asigură că are toate instrumentele pentru operaţie“, sublinuază John Bridges şi Bryan Curtis în volumul „Un gentleman la masă - mic tratat de eleganţă“.Potrivit acestora, există două „tacâmuri primare“, o furculiţă şi un cuţit, însă „în funcţie de caracterul ocaziei şi de numărul de feluri de mâncare, i se pot oferi mai mult de o furculiţă şi un cuţit“. Dacă va descoperi că tacâmurile nu sunt curate, va cere altele, fără a încerca să le cureţe cu şervetul.În ceea ce priveşte cuţitele, la masă se va afla întotdeauna un cuţit de masă, dar pot fi puse şi cuţite de peşte, de friptură sau de unt. Cuţitul de peşte are „lama lată, în formă de arc de cerc“, cel de friptură are lama mult mai ascuţită, însă nu este disponibil în multe restaurante. Cuţitul de întis untul va fi pus „deasupra furculiţelor, în partea din stânga sus a farfuriei. Domnul îl va folosi ca să întindă untul, gemul sau marmelada pe pâine“.În ceea ce priveşte furculiţele, John Bridges şi Bryan Curtis prezintă trei tipuri: cea de masă, cea de salată şi cea pentru creveţi. Dacă cea de masă este furculiţa clasică, cea de salată este „ceva mai scurtă şi cu dinţii mai laţi, nu va fi folosită până ce nu se serveşte salata“.Furculiţa pentru creveţi mai este cunoscută drept „furculiţa pentru fructe de mare sau furculiţa pentru cocktail“ şi este pusă pe masă numai când se serveşte un aperitiv „constând în peşte rece, scoici sau moluşte, iar spre deosebire de celelalte furculiţe, aceasta este aşezată în dreapta farfuriei“.

