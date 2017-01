Tinerii care pun pe România pe harta vitezei. Prototipul futurist de maşină de curse construit de studenţii din Iaşi

Echipa de studenţi de la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice din Iaşi, T.U. Iaşi Racing, care în 2012 a realizat de la zero o maşină de curse, a demarat deja un nou proiect prin care vor construi ce de-al cincilea monopost de la înfiinţare. Pentru prima dată, anul 2016 le-a permis studenţilor coordonaţi de Ciprian Ciofu şi Gabriel Ursesu să participe la două dintre cursele organizate la nivel mondial. La prima cursă de anul trecut, care a avut loc în Italia, piloţii echipei ieşene au terminat toate probele şi s-au clasat, la final, la mijlocul clasamentului. Ulterior, tinerii ieşeni au primit acceptul de a concura şi la competiţia similară din Ungaria, unde piloţii au finalizat toate probele dinamice şi au trecut cu brio şi de probele statice.

Primul monopost a fost construit de echipa TU Iaşi Racing în 2012, când a participat la Formula Student din Spania şi a reuşit să treacă de toate testele eliminatorii impuse de regulament, juraţii transmiţându-le că nu multe echipe reuşesc acest lucru la prima participare. În anul următor, ieşenii au construit un nou monopost, denumit „Orange Devil”, şi au participat la competiţia din Ungaria, unde au participat la probele dinamice. Până să participe la cele două competiţii de anul trecut, TU Iaşi Racing a mai participat o dată la concursul din Ungaria în 2015. ”Acum am început deja pregătirile pentru competiţiile din acest an. În fiecare an, monopostul trebuie să fie cel puţin 80% diferit faţă de cel din anul precedent. Acestea sunt regulile impuse de organizatori şi practic, va trebui să facem o nouă maşină. Nu ştim la câte concursuri vom participa, pentru că este o problemă şi cu înscrierile. În lume sunt vreo 560 de echipe şi la competiţii participă mult mai puţine, depinde de fiecare competiţie, o medie de 80-90 de locuri. Noi ne vom înscrie şi în funcţie de fondurile pe care le avem, pentru că e 1.500 de euro înscrierea şi apoi mai sunt şi celelalte costuri, mult mai mari”, a explicat Ciprian Ciofu, şef de lucrări în cadrul Facultăţii de Mecanică.





Ciprian Ciofu este unul din întemeietorii echipei TU Iaşi Racing şi supervizor în construcţie şi management în cadrul proiectului. Acesta spune că în prezent există doar două monoposturi funcţionale în instituţie, chiar dacă el şi studenţii pe care îi coordonează au construit patru. Motivul este dat de lipsa fondurilor suficiente, care îi obligă să „canibalizeze” maşinile vechi pentru a putea face altele conforme cu cerinţele organizatorilor. „Noi avem două monoposturi 100% funcţionale, dar am construit până acum patru maşini, doar că din cauza lipsei fondurilor am mai improvizat. Am luat unele piese de la primele maşini, gen roţi sau motor, şi am construit altele pentru a putea participa la competiţii. Sunt echipe din Germania care păstrează intacte monoposturile din fiecare an şi chiar fac turnee, participă poate la toate competiţiile dintr-un an, dar asta înseamnă costuri foarte mari. Noi abia anul trecut am reuşit să participăm la două astfel ce competiţii studenţeşti”, a explicat Ciofu.

Un monopost costă 17.000 de euro

Pentru anul 2017, studenţii au început să construiască noul monopost, care va trebui să depăşească performanţele din anii trecuţi. Noua maşină va avea un motor Yamaha FZ6, în patru cilindri, capacitate de 600 cc şi o putere de 98 CP / 72 KW. Supervizorul Ciprian Ciofu spune că o astfel de maşină, la care se adaugă banii necesari pentru echipă, ajunge la 17.000 euro, costuri care sunt suportate doar cu ajutorul unor sponsori. „Costurile variază foarte mult, nu vă pot spune exact, dar vă pot da nişte exemple. În general, tot ce e sport cu motor e consumator de bani. Astfel, un set de cauciucuri costă peste 1.000 de euro. Un set de jante, la fel, costă peste 1.000 de euro. Înscrierea la competiţie e 1.500 de euro. Doar strictul necesar, inclusiv deplasarea echipei, costă cam 10.000 de euro. Dar să aproximăm circa 17.000 euro, costurile pentru un monopost şi participarea la competiţii pentr un an. Noi funcţionăm datorită sponsorizărilor, dar au fost şi momente mai grele când am făcut chetă pentru câte o piesă, sau ce a fost nevoie”, a explicat Ciprian Ciofu.





Şeful de lucrări a insistat şi pe diferenţierea care ar trebui făcută între Formula Student şi mult mai cunoscuta competiţie de Formula 1, cu care foarte multă lume o aseamănă. „Poate că dă mai bine, dar cred că au legătură doar prin faptul că în ambele cazuri maşinile au patru roţi, dacă pot spune aşa. Formula Student nu este neapărat un concurs sportiv, ci mai mult unul de inginerie. Piloţii, adică studenţii, care participă sunt amatori, nu profesionişti, ca în Formula 1. Cred că ar trebui să dăm şi acestei competiţii, Formula Student, creditul de care are nevoie, chiar dacă impactul nu este acelaşi ca în cazul Formulei 1. Românii trebuie să conştientizeze că există şi această competiţie, pentru că suntem doar trei echipe în România care participăm: noi, cei de la Transilvania Braşov şi de la Politehnica Timişoara”, a încheiat cadrul universitar ieşean.