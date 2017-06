Teste pentru maşina viitorului pe vechea pistă a Aeroportului de la Iaşi. Ce companie începe probele

Firma germană Continental a cerut permisiunea de a folosi vechea cale de rulare de la Aeroport, rămasă nevalorificată după finalizarea lucrărilor de modernizare la noua pistă. Marţi, consilierii judeţeni au probat ca tariful de ocupare a pistei să fie de 500 de lei/ oră, fără TVA.

„Din câte am înţeles se vor apuca în cel mai scurt timp de teste pentru maşini autonome. Accesul pe vechea pistă se va face prin dreptul aviaţiei utilitare şi nu va exista niciun impediment pentru activitatea noastră curentă, din contră vom câştiga bani în plus“, a declarat directorul general al Aeroportului, Alexandru Anghel.



Compania face teste pe maşini autonome de câţiva ani în ţări precum Germania sau Suedia. Potrivit presei de specialitate, Continental testează deja autoturisme care analizează mediul înconjurător, iar în baza informaţiilor primite pot să frâneze singure şi să evite obstacole.



Continental are şapte unităţi de producţie şi patru centre de cercetare şi dezvoltare în Timişoara, Sibiu, Braşov, Iaşi, Carei şi Nădab (Arad). Continental este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie al anvelopelor în Bucureşti. Continental avea la finalul anului 2015 aproximativ 16.500 de angajaţi şi şi-a mărit echipa în 2016 cu peste 1.000 noi membri în România.

În Iaşi, compania este prezentă de 11 ani şi a crescut de la 30 de angajaţi la peste 1.400. „Colegii de aici reuşesc să combine cunoştinţele tehnice cu creativitatea şi să dezvolte proiecte complexe cum ar fi maşini hibride şi automated driving“, a spus Christian von Albrichsfeld, managerul general Continental România, la aniversarea a 10 ani de prezenţă în capitala Moldovei, în iulie 2016. Cu aceeaşi ocazie, Marian Petrescu, directorul Continental din Iaşi, a trasmis: „Inginerii noştri sunt implicaţi în dezvoltarea tehnologiilor de vârf din industria auto, iar rezultatele lor se văd în fiecare maşină în care există produse Continental“.

