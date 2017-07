Test de cultură generală despre oraşele României. Care este oraşul situat la cea mai mare altitudine

1. Cum se numea, în perioada antică, oraşul Constanţa

a) Histria

b) Tomis

c) Constantinopole



2. Ce râu traversează oraşul Iaşi

a) Siret

b) Bârlad

c) Bahlui



3. Centrul istoric al cărui oraş este inclus în patrimoniu UNESCO?

a) Sibiu

b) Braşov

c) Sighişoara



4. Care este reşedinţa de judeţ din Vrancea

a) Vrancea

b) Focşani

c) Panciu



5. Care este al doilea oraş ca mărime din România, după municipiul Bucureşti?

a) Constanţa

b) Iaşi

c) Cluj



6. Care este oraşul din România cu cel mai mic număr de locuitori?

a) Băile Tuşnad

b) Copşa Mică

c) Murgeni



7. Prin care dintre următoarele oraşe trece râul Bega?

a) Cluj

b) Timişoara

c) Braşov



8. Care dintre următoarele oraşe este situat la cea mai mare altitudine din România?

a) Braşov

b) Snagov

c) Predeal



9. Care este reşedinţa judeţului Olt?

a) Slatina

b) Slobozia

c) Craiova



10. În care dintre următoarele oraşe este situat Muzeul Ceasului

a) Sibiu

b) Piteşti

c) Ploieşti

Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 - c, 4 – b, 5 – c, 6 – a, 7 – b, 8 – c, 9 – a, 10 – c.