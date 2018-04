Test de cultură generală despre marile fluvii ale lumii. Ce distanţă străbate Dunărea pe teritoriul României

Dunărea părăseşte Serbia şi intră în România FOTO Ştefan Both

1. Care este fluviul cu cel mai mare debit hidrografic din lume?

a) Nil

b) Amazon

c) Fluviul Galben



2. Care este cel mai lung fluviu din Europa

a) Dunărea

b) Don

c) Volga



3. În ce ţară izvorăşte Peciora?

a) Rusia

b) Islanda

c) Finlanda



4. În ce mare se varsă Nipru?

a) Marea Caspică

b) Marea Baltică

c) Marea Neagră



5. Câte capitale străbate Dunărea?

a) 2

b) 3

c) 4



6. În ce ţară izvorăşte Elba?

a) Germania

b) Cehia

c) Slovacia



7. Ce fluviu străbate Polonia?

a) Rin

b) Vistula

c) Ron



8. Cu aproximaţie, ce lungime are fluviul Loire?

a) 1.000

b) 2.000

c) 3.000



9. Care este cel mai lung fluviu din Peninsula Iberică?

a) Maas

b) Tajo

c) Seda



10. Care este suprafaţa pe care Dunărea o străbate pe teritoriul ţării noastre?

a) 1.025

b) 1.050

c) 1.075

Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – c, 6 – b, 7 – b, 8 – a, 9 – b, 10 -