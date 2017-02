Test de cultură generală despre capitalele Africii. De câte dintre aceste ţări ai auzit?

1. Care este capitala statului Djibouti?

a) Djibouti

b) Ali Sabieh

c) Dikhil



2. Care este capitala statului Burundi?

a) Port Louis

b) Bujumbura

c) Maputo



3. Care este capitala statului Rwanda?

a) Kigali

b) Victoria

c) Moroni



4. Care este capitala statului Ciad?

a) N’Djamena

b) Libreville

c) Juba



5. Care este capitala statului Lesotho?

a) Lesotho

b) Windhoek

c) Maseru



6. Care este capitala statului Gambia?

a) Banjul

b) Cotonou

c) Abuja



7. Care este capitala statului Mauritania?

a) Praia

b) Nouakchott

c) Freetown



8. Care este capitala statului Togo?

a) Jamestown

b) Accra

c) Lome



9. Care este capitala statului Burkina Faso?

a) Harare

b) Lobamba

c) Ouagadougou



10. Care este capitala statului Botswana?

a) Gaborone

b) Melilla

c) Maseru



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – b, 3 – a, 4 – a, 5 – c, 6 – a, 7 – b, 8 – c, 9 – c, 10 - a