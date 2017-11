TechFest, festivalul celor pasionaţi de tehnologie şi inovaţie, ajunge la Iaşi

Primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei, TechFest, a ajuns în capitala Moldovei. Până duminică, organizatorii au pregătit o serie de evenimente care se adresează atât specialiştilor, cât şi publicului larg. Printre acestea se numără conferinţe cu invitaţi din ţară şi străinătate, demonstraţii, o seară de jocuri şi un hackathon, precum şi o expoziţie cu obiecte inteligente şi tehnologii ale viitorului.„Venim la Iaşi după două ediţii de succes din acest an, la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Am observat cu atenţie temele de interes pentru comunităţile tech din aceste două oraşe şi suntem curioşi să vedem şi preocupările ieşenilor în acest domeniu. Prin TechFest, urmărim coagularea comunităţii pasionaţilor de tehnologie şi inovaţie din ţara noastră şi oferirea de oportunităţi de colaborare cu parteneri români şi străini”, a declarat Cristian Dascălu, organizator TechFest.Miercuri şi joi sunt programate sunt programate conferinţele TechJam, unde vorbitorii invitaţi sunt Ciprian Băcioiu, designer de jocuri, programator şi fondatorul Bearded Giant Games; Stéphane Demicheli, marketing innovation manager, BRD Groupe Société Générale; Cristian Ignat, fondatorul Canopy; Alexandru Catrin, Lora Wan project manager la AdNet Telecom; Andrei Toma, fondatorul Homepod.Totodată, de vineri şi până duminică, la Palas Mall se desfăşoară ExpoTech, expoziţia cu obiecte inteligente şi tehnologii ale viitorului, evenimet apreciat de vizitatorii TechFest de la Timişoara şi Cluj-Napoca. Aici, vor putea fi văzuţi şi testaţi roboţi, obiecte şi gadget-uri inteligente, drone, aparatură de realitate virtuală şi realitate augumentată, maşini electrice şi imprimante 3D.Vineri, 17 noiembrie, la Hotelul Internaţional are loc Demo Day /BarCamp, la care start-up-uri şi echipe ce vor să dezvolte proiecte în domeniul tehnologiei au şansa să-şi prezinte ideile în faţa unor potenţiali investitori. Totodată, programatorii sunt aşteptaţi sâmbătă şi duminică la MegaHack, un hackathon de codare de 30 de ore, pe echipe şi cu teme propuse de partenerii evenimentului şi care oferă premii de 2.500 de euro.Potrivit organizatorilor, sâmbătă seara, pasionaţii de jocuri pe calculator sunt aşteptaţi la FabLab Iaşi la Gaming Night, eveniment unde au ocazia să testeze cele mai noi jocuri.

