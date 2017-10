Românul care a cerut oficial interzicerea Halloween-ului. Petentul acuză firmele multinaţionale de „vrăjitorie şi închinare la Satana“

Solicitarea formulată de Ionel B. a fost înregistrată oficial la structura judeţean a Protecţiei Consumatorilor Suceava şi a fost şi repartizată unui angajat al instituţiei. Vasile Latiş, directorul adjunct al OPC Suceava, a precizat pentru „Adevărul” că solicitarea va fi analizată de juristul unităţii, care urmează să constate dacă cele reclamate sunt de competenţa instituţiei.



Reclamaţia depusă de Ionel B., obţinută de „Adevărul”, ar fi fost transmisă şi către alte instituţii judeţene sau naţionale de la care, potrivit legii, petentul trebuie să primească un răspuns în termen legal.



Suceveanul îşi denumeşte memoriu ca fiind unul „împotriva promovării HALLOWEEN în Instituţiile de învăţământ, în supermarketuri etc, deorece este o asa zisă «sărbătoare» păgână, închinată satanei, vrăjitoriei, crimei şi morţilor, inventată de sălbaticii celţi şi druzi din Evul Mediu, străină de valorile creştine şi tradiţiile româneşti”.



În conţinutul petiţiei se solicită „îndepărtarea de urgenţă” a articolelor dedicate sărbătorii de Halloween din toate marile supermarketuri din Românie, dar şi de pe Google şi Facebook. „Fiecare din aceste multinaţionale mentionate mai sus au un stand al groazei, ne este frică să trecem cu copiii noştri pe lângă aceste standuri deoarece copiii noştri au nevoie de protecţie vizuala, psihică şi emoţională. Stop imperialiştilor străini cu gândire ateista-progresistă-sodomită!!!! (din Suceava, jud.Suceava şi întreg teritoriul României şi Bucuresti”, motivează petentul.



În 2008, acesta a vrut să candideze ca independent la Camera Deputaţilor, însă candidatura sa a fost respinsă de Biroul Electoral Judeţean.





12 ani sesizări

Acelaşi Ionel B. a mai formulat nenumărate sesizări către Protecţia Consumatorului, multe dintre ele asemănătoare cu cea depusă acum. „Prima dată a venit la noi să retragem revistele porno de pe tarabe. Ne-a mai cerut să interzicem toate reclamele din Suceava în care protagonistele apar mai sumar îmbrăcate. De 12 ani, primit sesizări numai de genul acesta”, ne-a mai spus Latiş.

Acesta a mai arătat că sesizările în care se ridică probleme ce nu sunt de competenţa instituţiei sale „s-au înmulţit din toamna acestui an”. Directorul a exemplificat cazul unui bărbat care a formulat în jur de 8 sesizări, într-una dintre ele menţionând că toate angajatele din Bazar, Mall şi din toate supermarketurile din Suceava sunt prostituate. Un alt cetăţean a solicitat OPC să ia măsuri împotriva statului german, care ar încerca să îl ucidă. „Noi suntem obligaţi să îi formulăm fiecăruia răspuns”, ne-a mai spus Latiş.

Petiţia integrală prin care se cere interzicerea Halloweenului

„Destinatar: Inspectoratul Scolar Suceava, Ministerul Educatiei Nationale, Protectia Copiilor jud.Suceava si din Romania, Protectia Consumatorului, Gradinitile, Scolile Generale, Liceele si Universitatile din Romania, Cultele Crestine din Romania, Supermarketurile straine-progresiste-ateiste-sodomite din Romania, Muzeul Bucovina, Centrul Cultural Bucovina, Politie, Jandarmerie, Guvernul si Parlamentul Romaniei, Ministerul Culturii, Posturile de Radio si Televiziune din Romania, Presa scrisa, toti romanii iubitori de frumos, valori crestine si traditionale romanesti.

MEMORIU-RECLAMATIE

impotriva promovarii HALLOWEEN in Institutiile de invatamant, in supermarketuri etc, deorece este o asa zisa ”sarbatoare” pagana, inchinata satanei, vrajitoriei, crimei si mortilor, inventata de salbaticii celti si druzi din evul mediu, straina de valorile crestine si traditiile romanesti.

1.Celtii si druizii in procesiuni pline de magie, crima si satanism, puneau copiii pe altare, ii junghiau si le consumau sangele in vase speciale.

2.Cerem indepartarea urgenta a articolelor dedicate Halloween din magazinul Pepco, Auschan, Carrefour, Shopping City, Kaufland, Penny, Profi, Selgros, Lidl, Iulius Mall, Dedeman, Metro , Coca Cola, Pepsi, Bazaruri, Centre Comerciale, Google-Facebook etc. STOP , reclamelor obscene-pornografice si nerusinate afisate de Supermarketuri in interiorul cladirilor lor si reclamele stradale !!!! Stop imperialistilor straini cu gandire ateista-progresista-sodomita !!!! (din Suceava, jud.Suceava si intreg teritoriul Romaniei si Bucuresti.)

3.Fiecare din aceste multinationale mentionate mai sus, au un stand al groazei, ne este frica sa trecem cu copiii nostri pe langa aceste standuri deoarece copiii nostri au nevoie de protectie vizuala, psihica si emotionala.

Legea Audiovizualului nr.504/2002.art. 29, alin. 1, lit. (a) ("Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromotionala, si teleshoppingul trebuie sa respecte urmatoarele conditii: a) sa nu afecteze dezvoltarea fizica, psihica sau morala a minorilor;") si articolul 33, alin. 1 ("Publicitatea nu trebuie sa provoace nicio dauna morala, fizica, vizuala sau intelectuala a minorilor.”)

4.Halloween nu este trecut in programa scolara. Trebuie interzise supermarketurilor prin reprezentantii lor, sa mai vina la Gradinite, Scoli, Licee, Universitati cu flayere pt ca directorii sa le imparta elevilor, invitandu-i la tot felul de actiuni vrajitoresti. STOP acestor derapaje abuzive morale din partea unitatilor scolare !!!

Rugam Ministerul Educatiei Nationale si Inspectorale Scolare Judetene, sa trimita in regim de urgenta Nota Scrisa sau Circulare tuturor Unitatilor de Invatamant din Romania, pt ca aceasta sarbatoare pagana-satanica din evul mediu, incitatoare la crima, groaza, violenta fizica, inchinata mortilor, satanei si vrajitoriei sa fie tinuta departe de toate Unitatile de invatamant din Romania, iar reprezentantii supermarketurilor din Romania care vin la Unitatile de invatamant , folosindu-se de naivitatea si complicitatea directorilor sa le fie refuzate flayerele care sunt destinate tuturor copiilor prin care sunt invitati in incinta acestor supermarketuri, la tot felul de intalniri de magie, vrajitorie si satanism. STOP !!!!

Nu vrem banchete sau petreceri Halloween in Unitatile de Invatamant din Romania !!!!

Nu acceptam din partea Inspectoratului Scolar Suceava si a Ministerului Educatiei Nationale, tot felul de raspunsuri incompetente-nesimtite si tampite prin care ne informeaza ca prin Halloween se fac schimburi culturale intre popoarele Europei. FALS !!!

HALLOWEEN este o asa zisa sarbatoare pagana, inchinata satanei, vrajitoriei, crimei si mortilor, inventata de salbaticii celti si druzi din evul mediu, straina de valorile cresine si traditiile romanesti.

Nu credem ca ceva criminal, inchinat mortilor, groazei, incitarii la crima, violenta, spiritism demonic din EVUL MEDIU, poate (pot) fi numit(e) ”schimburi culturale intre popoarele Europei.”

1.Celtii si druizii puneau copiii pe altare, ii junghiau si le consumau sangele in vase speciale.

5. SUPORT JURIDIC, pt protectia vizuala, emotionala si psihica a copiilor nostri.

De studiat cu mare atentie : Constitutia Romaniei art.1 alin 3, art.29 alin 1, Legea Educatiei nr.1/2011 art.7, art.4, art.2, Ordinul nr.5115 din 15 Decembrie 2014, Legea 18 din 1990 de ratificare a Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului. Decretul nr.212 din 31 Oct 1974 art.13, art.18, Decretul nr.149 din 2 Aprilie 1964, art.5 alin 1, Decizia nr.669 din data de 12 Noiembrie 2014 a Curtii Constitutionale a Romaniei art 29 alin 6. alin 1, alin 2. Legea 196/2003, Legea 148/2000, Legea 51/2006,

Legea 185/2013-promulgata in data de 15 Iulie 2017 de presedintele Klaus Iohannis, privind publicitatea in locurile publice.

Codul penal, Articolul 375: Ultrajul contra bunelor moravuri, Legea 61/1991, Legea Ninel Peia, privind inocenta copilariei a intrat in vigoare in Ianuarie 2017.

Legea 61/1991, care amendeaza , gesturi-imagini-reclame pornografice-imorale-obscene facute in public, gesturi de convetuire sociala a ordinii, linistii si a moralitatii publice.

Legea Audiovizualului nr.504/2002.art. 29, alin. 1, lit. (a) ("Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromotionala, si teleshoppingul trebuie sa respecte urmatoarele conditii: a) sa nu afecteze dezvoltarea fizica, psihica sau morala a minorilor;") si articolul 33, alin. 1 ("Publicitatea nu trebuie sa provoace nicio dauna morala, fizica, vizuala sau intelectuala a minorilor.”)

6.Cerem urgent, amendarea contraventionala a supermarketurilor si a firmelor mentionate mai sus, pt asemenea actiuni de incitare la crima, violenta , vrajitorie si inchinare la morti si la satana si indepartarea produselor Halloween in regim de urgenta.

7. Conform , Legii nr. 233/2002, OG 27/2002, Actualizata 2016, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, asteptam cu maxim interes raspunsul dvs in scris in maxim 10 zile cu privire la cele scrise mai sus. (I.B.) nr.de telefon si adresa sunt trimise ANPC in mesaj privat.)”