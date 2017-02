Radu Afrim revine la Iaşi cu un dramaturg pe care numai el l-a montat în România. „Măcelăria lui Iov“ de Fausto Paravidino va avea premiera la sfârşit de februarie

După ce, în 2014, a pus în scenă, la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi textul unui clasic, Femeia mării de Henrik Ibsen, regizorul Radu Afrim a ales să te întoarcă la Iaşi pentru a monta textul unui contemporan foarte jucat în afară, dar puţin cunoscut la noi, Fausto Paravidino.

Premiera spectacolului Măcelăria lui Iov, regizat de Radu Afrim, după textul dramaturgului italian Fausto Paravidino va avea loc pe 25 şi 26 februarie, în sala Sala Teatru³ (Teatru la Cub) a Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" Iaşi.

Este pentru a doua oară când Radu Afrim montează în România un text de Fausto Paravidino, după Boala familiei M, spectacol făcut la Timişoara, acum 10 ani.

De altfel, Afrim este singurul regizor român care l-a montat pe Paravidino la noi în ţară, deşi în Europa este un dramaturg la modă.

Scenografia spectacolului, care are imprimată şi o notă de naturalism, prin prezenţa unor hălci de carne în scenă, deşi nu pune accentul pe naturalism, este semnată de scenograful Irina Moscu cu care Radu Afrim se cunoaşte bine, întrucât au mai colaborat la spectacole ca Detalii naive, total lipsite de profunzime din viaţa şi moartea unor spectatori (Teatrul Maghiar de Stat din Timişoara), Suntrack (Teatrul Maria Filotti din Brăila), Între noi totul e bine (Teatrul Naţional din Bucureşti) şi Pasarea retro se loveşte de bloc şi cade pe nisipul fierbinte.

Întrebat de ce a ales să îl monteze pe Fausto Paravidino la Iaşi, regizorul Radu Afrim mărturiseşte:

"Fausto Paravidino este un dramaturg italian contemporan, un scriitor de stânga. Însă, piesele lui nu sunt teziste. Are bunul simţ de a nu băga degetul în ochi. Micul întreprinzător şi gâlceava lui cu capitalismul. Şi familia prinsă la mijloc, măcinată pe dinăuntru. Sună cunoscut. Remuşcările, vina, cenuşa în cap şi eşecul final. Sau poate izbăvirea. Asta nu pot, nici măcar eu, să ştiu. Spectatorii vor decide. E şi o poveste maladivă de dragoste. Povestea asta reprezintă unul dintre motivele pentru care am ales piesa."

Din distribuţia spectacolului montat la Naţionalul ieşean fac parte actorii Emil Coşeru,Tatiana Ionesi, Ionuţ Cornilă, Ada Lupu, Andrei Varga, Horia Veriveş, Livia Iorga, Irena Boclincă, Brânduşa Aciobăniţei, Doru Maftei.

În structura punerii în scenă, regizorul Radu Afrim a ales să îi implice, de asemenea, pe Andrei Cozlac, pentru video mapping şi pe Cristian Şimon pentru light design.

Spectacolul Măcelaria lui Iov poartă amprenta lui Radu Afrim, de la un capăt la altul, chiar dacă, de data aceasta nu a intervenit foarte mult în structura textului, cum se întâmplă în multe din punerile sale în scenă.

"Piesa are parte atât de comic, cât şi de dramă. În textul lui Paradivino, erau şi nişte poveşti cu clowni. Dar, eu voiam ceva mai mult umor în povestea asta tristă şi, astfel, am amplificat poveştile clownilor, clowni pe care eu i-am transformat în altceva, în prostituate şi travestiţi funny. Care ne vor vorbi, într-un final, şi despre oiţe şi pastori. N-am chef de clowni în spectacolele mele. E old school", mai spune Radu Afrim.

Spectacolul Măcelăria lui Iov nu este recomandat persoanelor sub vârsta de 16 ani!