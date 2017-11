Poliţistul care a amendat o tânără pentru că a anunţat un posibil furt de lemne, anchetat. IPJ Suceava: „Încurajăm spiritul civic”

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava au demarat un control intern după mediatizarea cazului tinerei care a fost amendată pentru că a sesizat la 112 un posibil caz de furt. Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt al instituţiei, a menţionat într-un răspuns remis „Adevărul” că structura de Control Intern din cadrul Poliţiei a fost sesizată chiar de către şeful inspectoratului, urmând a se verifica modul de intervenţie al poliţiştilor care au amendat-o pe Iulia Cojocea.



„Precizăm totodată ca încurajăm spiritul civic şi modul proactiv de implicare a cetăţenilor în sesizarea tuturor aspectelor ce intra in competenţa instituţiei noastre, în special cu privire la problematica privind regimul silvic, prevenirea şi combaterea acestui segment infracţional şi a actelor ilicite conexe fiind o prioritate a Poliţiei Române. Totodată tinem sa multumim tuturor celor care se implica activ în viaţa comunităţii şi îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în abordarea şi rezolvarea problemelor ce intra in sfera noastră de competenţă”, au menţionat reprezentanţii Poliţiei Suceava.



Potrivit informaţiilor „Adevărul”, sancţiunea contravenţională acordată tinerei ar fi semnată de agentul principal George Apostol, de la Biroul Rutier al Poliţiei Câmpulung Moldovenesc.



Descrierea cazului

Pe 28 octombrie 2017, Iulia Cojocea, angajată la o firmă de IT din Iaşi, mergea cu maşina către Pojorâta, judeţul Suceava. În zona Câmpulung Moldovenesc a observat un vehicul format dintr-un cap de TIR şi semiremorcă ce transporta lemne. A verificat numărul de înmatriculare al capului de TIR şi a observat că nu figura ca fiid declarat pentru un transport de lemne. I s-a recomandat, prin intermeidul aceleeaşi aplicaţii, să sune la 112. „Am sunat la 112 şi doam­na respectivă a luat şi ea numărul pe care i l-am dat, l-a verificat în baza de date şi, de asemenea, mi-a zis că nu a gă­sit nimic înregistrat cu numărul respectiv şi că îmi face legătura cu Poliţia“, ne-a povestit Iulia.

Ieşeanca a mai relatat că a discutat telefonic cu un reprezentant al Poliţiei din Câmpulung, care i-a spus că va merge la faţa locului pentru a face ve­rificări. După câteva minute a fost sunată de la Poliţie să i se ceară datele de contact. „Am întrebat pentru ce are nevoie şi mi-a zis că trebuie să îmi trimită un răspuns oficial la sesizarea făcută. Zilele trecute am primit o recomandată de la Poliţia din Câmpulung în care se spune că am fost amendată cu 500 de lei pentru că am sesizat abuziv serviciul 112. Am sunat la Poliţia din Câmpulung şi mi-au zis că eu am verificat numărul de la capul de TIR, şi nu de la semiremorca care transporta lemne“, ne-a mai povestit tânăra. Concret, reprezentanţii Poliţiei Câmpulung, i-au explicat tinerei că vehiculul respectiv înregistrase transportul de lemne pe numărul de înmatriculare al semiremorcii, şi nu pe cel al capului de TIR.

Cum se anulează o amendă

Iulia Cojocea spune că, în trecut, a mai sesizat posibile transporturi ilegale de lemne, inclusiv în municipiul Iaşi, dar că niciodată nu a pri­mit un răspuns cu privire la modul în care s-a concretizat sesizarea sa. Ea va continua să sune atunci când va avea suspiciuni cu privire la transporturi ilegale de pădure. „Mi se pare nedrept că nu se încurajează acest lucru, şi mai ales în zona Suceava, unde sunt atâtea cazuri, şi când mergi pe acolo, toate pădurile sunt defrişate. Nu mi se pare corect să se spună că am ocupat abuziv serviciul 112, nu pot spune că am ţinut linia ocupată pentru ceva ce, nu ştiu, a fost total inutil. Chiar mi se pare nedrept“, ne-a mai spus tânăra.



Legislaţia românească nu dă posibilitatea superiorului unui poliţist să anuleze o sancţiune contravenţională, oricât de absurdă ar fi aceasta, ne-a explicat un avocat. „Oricât de netemeinică ar fi o sancţiune contravenţională, oricât de absurde ar fi faptele descrise în procesul-verbal sau oricât de nelegal ar fi acesta, singurul remediu este instituţia plângerii contravenţionale - solicitarea adresată unui judecător, de a anula procesul-verbal. Se declanşează, astfel, o procedură de judecată care uneori poate depăşi un an şi care presupune timp de investit şi cheltuieli de efectuat”, ne-a menţionat avocatul Olivian Moroşanu, din cadrul Baroului Iaşi.



