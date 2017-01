Niciun cumpărător pentru autoturismul de lux al unui contrabandist. Maşina e scoasă la licitaţie de Fiscul ieşean, iar preţul a scăzut la jumătate

Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor ieşene nu reuşeşte să vândă limuzina de lux a unui contrabandist din Botoşani, condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru că a deţinut, comercializat şi produs băuturi alcoolice în afara unui antrepozit fiscal autorizat. Dumitru Amişculesei a reuşit ca, împreună cu cei doi fii ai săi, Marius şi Andrei, să prejudicieze bugetul statului cu aproximativ un milion de euro prin activitatea sa ilegală.

Sechestrul asupra autoturismului Mecedes Benz 221 este instituit încă din anul 2011, însă niciun ofertant nu s-a arătat până în prezent interesat să îl achiziţioneze. Automobilul a fost fabricat în anul 2006, are o capacitate cilindrică de 2.987 cmc, are motorizare diesel, culoarea gri metalizat şi are parcurşi circa 130.000 kilometri. Asupra autoturismului din garajul Fiscului are drept de gaj Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, care l-a trimis în judecată pentru evaziune fiscală pe Dumitru Amişculesei. Însă, în cazul de faţă, cel executat nu este Dumitru Amişculesei, ci unul din fiii săi, Andrei, condamnat cu suspendare în acest dosar. Fiind a treia licitaţie organizată în această serie, Fiscul a redus preţul de pornire până la jumătate, astfel că persoanele interesate pot achiziţiona limuzina, pe 16 ianuarie, ora 13, cu preţul de 36.235 lei fără TVA, preţ care se va păstra şi la următoarele şedinţe în cazul nevalorificării. Licitaţia va fi organizată, ca şi precedentele şedinţe, la sediul DGRFP din Iaşi.

Dumitru Amişculesei are la activ două condamnări la închisoare, în ambele „ocolind” plata taxelor şi impozitelor publice aferente afacerilor pe care le derula. Amişculesei era un cunoscut şi potent om de afaceri în Botoşani după anii 90, pasiunea sa pentru maşini scumpe fiind cunoscută. În anul 2001, Amişculesei conducea un Jaguar de 136.000 mărci, potrivit presei locale. În primul dosar, omul de afaceri a primit o condamnare de un an şi zece luni de închisoare pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, fiind obligat să restituie statului peste 650.000 lei, diferenţe de accize şi TVA.