Mamă de gemeni, la 13 ani. „Minora declară că şi-a dorit această sarcină”

O fetiţă de 13 ani din localitatea Roznov, judeţul Neamţ, a născut la, începutul lunii decembrie, doi copii. Mama minoră, internată la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi, a născut prin cezariană. La momentul intervenţiei, copila era însărcinată în luna a şasea.

Profesorul Maria Stamatin, şefa clinicii de neonatologie a maternităţii, a explicat joi, 1 martie, într-o conferinţă de presă, că din cei doi bebeluşi doar unul a supravieţuit. „Fetiţa în vârstă de 13 ani a adus pe lume doi copii, unul de 600 de grame şi celălalt de 500 de grame, la vârsta de gestaţie de 25 de săptămâni, după o sarcină neurmărită.Fetiţa a născut prin cezariană şi, din păcate, pe unul dintre copii l-am pierdut. Celălalt supravieţuieşte şi chiar ne mândrim cu el pentru că are acum 90 de zile şi are 1,5 kilograme. Sigur că mai există paşi mari de făcut, atât în maternitate cât şi după externare. Dar aşa cum am văzut eu implicare familiei fetiţei, lucrurile vor merge bine”, a precizat profesorul Maria Stamatin, şefa clinicii de neonatologie de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi. Potrivit medicului, mama minoră, externată între timp, se interesează constant de starea bebeluşului său şi intenţionează să-l ia acasă.

„Am anunţat Protecţia Copilului, s-a făcut certificat constator de naştere, iar fetiţa a plecat acasă. Şi familia fetiţei şi fetiţa se interesează mereu de copilul aflat în maternitate. Mi-a plăcut modul de gândire al familiei fetiţei pentru că, în general, familia refuză să sprijine aceste fetiţe. Aici nu a fost cazul”, a adăugat profesorul Maria Stamatin.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, tatăl bebeluşului aflat încă sub supravegherea medicilor, concubinul mamei minore, are 19 ani. Familiile celor doi concubini au declarat pentru Protecţia Copilului Neamţ că intenţionează să sprijine cuplul în creşterea bebeluşului. „Minora declară că şi-a dorit această sarcină, nu că a fost o întâmplare. În plus, avem declaraţii scrise de la ea, de la părinţii ei şi de la părinţii concubinului care atestă că vor sprijini şi moral şi financiar tânărul cuplu, să-şi crească copilul după ce îl vor lua din maternitate. Familia îşi asumă copilul şi îl doreşte acasă”, a precizat Magda Vasilache, purtător de cuvânt al DGASPC Neamţ.

În 2017, în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţul Iaşi au ajuns 107 gravide minore şi 193 de mame minore.

