Iaşiul va avea prima cursă aeriană directă spre Cluj-Napoca. Câte frecvenţe săptămânale vor fi operate de TAROM

O nouă cursă internă directă va fi inaugurată astăzi de pe Aeroportul Internaţional Iaşi. Potrivit oficialilor aerogării, luni, 11 iunie, de la ora 14.55, va decola prima cursă directă spre Cluj-Napoca. Cursele vor avea trei frecvenţe săptămânale: luni, miercuri şi vineri, potrivit unui anunţ al operatorului din luna mai.



Preţurile pornesc de la 20 euro pe sens (cu toate taxele incluse) şi de la 40 euro dus – întors. Cursele sunt apreciate mai ales de comunitatea de IT din oraş, care poate reduce considerabil timpul de deplasare între regiunile ţării.

La începutul acestui an, cursa Iaşi-Timişoara cu escală în Cluj-Napoca operată de Blue Air a fost anulată din cauza unor disensiuni între compania aeriană şi conducerea Aeroportului Timişoara.



Aeroportul Iaşi a încheiat luna mai cu cel mai mare număr de pasageri înregistrat de la începutul acestui an, potrivit reprezentanţilor Aeroportului Iaşi. Astfel, datele oficiale arată că 95.304 persoane au tranzitat aeroportul ieşean luna trecută, avansul fiind de peste 6% faţă de perioada similară a anului trecut şi de aproximativ 45 % comparativ cu luna mai 2016, când 65.855 de persoane au optat pentru serviciile Aeroportului Iaşi.



„Creşterea traficului este vizibilă, iar cifra cu care am încheiat luna mai din acest an demonstrează că suntem pe drumul cel bun. În sezonul estival ne aşteptăm la o evoluţie spectaculoasă a numărului de pasageri, ţinând cont că partenerii noştri Wizz Air şi Ernest Airlines vor opera noi rute externe, iar în orarul de vară au fost introduse deja mai multe curse charter spre destinaţii de vacanţă în Grecia şi Turcia“, a transmis Cătălin Bulgariu, noul director al Aeroportului Iaşi .

În prezent, pe Aeroportul Iaşi operează cinci companii aeriene care deservesc rute spre următoarele destinaţii TAROM: Londra (Luton), Tel Aviv, Bucureşti, Timişioara şi Cluj-Napoca (din 11 iunie); Blue Air: Barcelona, Paris (Beauvais), Londra (Luton), Munchen, Koln (Bonn), Roma (Fiumicino), Milano (Bergamo), Bruxelles (Bonn), Bucureşti şi Oradea (via Otopeni); Wizz Air: Londra (Luton), Roma (Ciampino), Milano (Bergamo), Veneţia (Treviso), Bologna, Catania, Larnaca, Tel Aviv, Dortmund (din 7 iulie 2018), Malmo (din 7 iulie 2018), Salonic (din 7 mai 2018), Paris-Beauvais (din 7 iulie 2018), Bruxelles-Charleroi (din 8 iulie 2018), Eindhoven (din 8 iulie 2018) şi Billund (din 9 iulie 2018); Ernest Airlines: Torino-Cuneo (din 21 iunie) şi Verona (din 23 iunie) şi Austrian Airlines: Viena.

Totodată, cursele charter de pe Aeroportul Iaşi, operabile în această vară, sunt spre Antalya, Rodos, Corfu şi Heraklion.