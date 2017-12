„Gătim împreună pentru o lume mai bună“, proiect culinar internaţional organizat la Iaşi

Tineri de la Colegiul „I. C. Ştefănescu“ FOTO Colegiul „I. C. Ştefănescu“

Reprezentanţii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” alături de Fundaţia Star of Hope România, Centrul Regional de Reabilitare pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi „Steaua Speranţei”, Iaşi, au dat startul proiectului „Gătim împreună pentru o lume mai bună“.Chef voluntari din Israel sunt prezenţi la Iaşi unde susţin ateliere atât cu elevii colegiului, cât şi cu tineri cu dizabilităţi. Concret, 20 de tineri vor participa la ateliere culinare cu degustare. „Pasionaţii şi viitorii profesionişti vor exersa arta gătitului, descoperind astfel gusturi noi din produse simple, dar şi ateliere de gătit cu vânzare, banii încasaţi fiind donaţi Fundaţiei Star of Hope România“, a transmis prof. Liana Dolores Voinea, directorul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”.În cadrul proiectului sunt prezenţi parteneri din Israel precum Chef Hakim Azab, Chef Abdel Magid Muhammad, Chef Mohammad Musa, Chef Khalid Harb, coordonaţi de Chef Fuad Snunu.