Frontul albinelor: imagini dezolante în locul în care un bărbat a murit înţepat de sute de ori. Reportaj de la faţa locului

Roiul de albine care a ucis un om şi un cal şi a înţepat alţi şase oameni şi doi cai încă reprezenta un pericol pentru săteni în cursul zilei de miercuri, 19 iulie.

După mai bine de 48 de ore de la tragedia în urma căreia un bărbat a murit din cauza a peste 500 de înţepături de albine, sute de insecte încă roiau în câmp, la graniţa dintre comunele ieşene Heleşteni şi Costeşti. Cu toate că drumul care trece pe lângă parcela cu floarea-soarelui în care a fost aşezată stupina este frecventat de sătenii din mai multe comune, Heleşteni, Costeşti sau Strunga, autorităţile nu au găsit până miercuri o soluţie să protejeze cetăţenii.

„Bărbatul şi-a dat seama că nu mai are şanse”

Dacă miercuri la prânz situaţia era periculoasă pe o porţiune de drum de aproximativ 50 de metri - unde nu se putea circula altfel decât cu maşina, cu ferestrele ridicate, pentru că sute de albine roiau în jur - luni, situaţia era cumplită.

„Bărbatul de la noi din comună care a murit mergea cu fratele şi cu doi copii la Târgu Frumos să vândă fier vechi. Aveau la căruţă doi cai: unul alb şi unul negru. Albinele au năpustit peste animalul negru, celălalt a scăpat de la căruţa şi l-am găsit într-o livadă, iar bărbatul a încercat să-l scape pe primul. La un moment dat şi-a dat seama că nu mai are nicio şansă şi a strigat la fratele său să acopere copiii cu o pătură şi să fugă. El a murit, iar calul negru pe care l-am crezut cu toţii mort s-a ridicat a doua zi din câmp şi acum e acasă“, a povestit Constantin Hîra, primarul comunei Heleşteni. Incidentul s-a produs în jurul amiezii, iar seara, proprietarul albinelor identificat de Poliţie şi-a ridicat stupii. „Proprietarul stupinei şi proprietarul terenului au fost identificaţi după primul incident, seara. Stupii aparţineau unui bărbat din Târgu Frumos care i-a ridicat din teren în seara de 17 iulie“, a precizat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi.

A doua zi, pe 18 iulie, albinele rămase în câmp fără stupi au atacat o familie din Criveşti, comuna Strunga. „Oamenii au mers să-şi adune lucerna din câmp. Când au trecut dimineaţă, pe răcoare, nu au păţit nimic. La amiază, când se întorceau spre casă, au fost înţepaţi şi ei de insecte. Acum, vedeţi, au lăsat căruţa cu lucernă şi bicicleta copilului aici. Alături este calul lor mort după ce l-au atacat albinele. După cazul acesta, eu am sunat la DSV“, a mai punctat Hîra.

Direcţia Sanitară Veterinară Iaşi a convocat marţi seara mai mulţi apicultori din judeţul Iaş i care au încercat să strângă albinele folosind soluţii speciale. Au făcut foc să le potolească şi apoi au adunat mare parte din insectele rămase după ce proprietarul stupinei şi-a luat stupii din câmp. Totuşi, a doua zi după prima acţiune de securizare a zonei, sute de albine încă zburau deasupra lanului de floarea-soarelui, respectiv pe drumul de lângă acesta. „Apicultorii au mers acolo cu lăzi şi siropuri şi au adunat o parte din albine. Cel puţin marţi seara nu s-a putut intra în zonă fără mască şi costum de protecţie. Astăzi (n.r. - ieri, 19 iulie) am fost sunaţi iar să ajutăm. Primarul din Costeşti ne-a spus acum că a găsit şi el doi apicultori care ne pot ajuta şi pe seară o să formăm o echipă să meargă din nou în teren“, a arătat Vasile Gaboran, director adjunct al DSV Iaşi. Potrivit medicului veterinar, în cursul zilei de ieri, primăria din Costeşti a luat legătura cu firma Mondeco din Suceava, specializată în distrugerea deşeurilor, pentru incinerarea calului mort.

„Regretăm faptele”

Terenul pe care au fost amplasaţi stupii cu albinele ucigaşe se află pe teritoriul comunei Costeşti, este proprietatea statului şi este concesionat către Agricola Târgu Frumos. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Domeniilor Statului Iaşi, instituţia nu a primit nicio solicitare din partea vreunui apicultor pentru amplasarea în pastoral a unei stupine pe lanul respectiv. Nici Primăria Costeşti nu a primit o astfel de solicitare. „Eu am fost pe teren după ce am auzit de tragedie şi nu am găsit nici stupi, nici albine. Unde am fost eu, nu erau. Nu ştiu să fie vorba despre un teren din comuna noastră, trebuie să verific. În orice caz, noi am avut anul acesta o singură solicitare de pastorală de la un apicultor din Târgu Frumos pentru o zonă cu salcâm, la Giurgeşti, acum câteva luni. Alta nu am avut“, a declarat Aurel Doacă, primarul comunei Costeşti.

Reprezentanţii societăţii Agricola Târgu Frumos au refuzat să răspundă dacă au sau nu cunoştinţă de amplasarea unei stupine în lanul pe care îl cultivă cu floarea-soarelui în comuna Costeşti. „Vă pot confirma că terenul este al nostru şi că punem la dispoziţia autorităţilor toate informaţiile necesare pentru facilitarea anchetei. Regretăm ce s-a întâmplat şi aşteptăm finalizarea cercetărilor. Eu mă ocup de partea administrativă a societăţii şi nu vă pot oferi un răspuns la această întrebare. Personal, nu ştiam de amplasarea stupinei pe terenul respectiv“, a explicat Anca Aparaschivei, managerul societăţii. Astăzi, prima victimă a albinelor plasate aparent ilegal în câmp, Florin Nenică, este înmormântată. Bărbatul în vârstă de 49 de ani din comuna Heleşteni avea nouă copii.

