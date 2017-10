FOTO VIDEO Mercurialul pelerinajului la Sfânta Parascheva. Câţi bani dau credincioşii pe pomelnice şi pe suveniruri religioase

Cei care ajung în aceste zile în Catedrala Moldovei pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Parascheva aduc pe lângă rugăciunile lor şi sume impresionante. Banii ajung fie în buzunarele comercianţilor de la corturile prezente la tot pasul, fie în butoaiele cu pomelnice de lângă racla cu moaştele sfinţilor. Veniţi de la sute de kilometri, cei mai mulţi pelerini aduc pe lângă pomelnicele lor şi liste cu numele date de apropiaţi, din care nu lipsesc banii pentru „osteneala“ preoţilor.

„Am stat la rând să mă închin doar câteva ore. M-am rugat pentru sănătate, a mea şi a copiilor. Am pus şi un pomelnic, cu cât am avut. Am venit de vreo 15 ori la Sfântă, de la Neamţ, şi de fiecare dată am adus pomelnice şi de la alţii. Am pus cât mi-a dat fiecare, de la 5 la 20 de lei. Am avut unul şi de 2 lei, dar oricât dai e bine primit“, a povestit Elena, o pensionară din Piatra Neamţ.

FOTO Iaşiul, luat cu asalt de comercianţi ambulanţi

Sumele puse între colile pe care apar numele celor „vii“ şi celor „morţi“ ce vor fi pomeniţi în slujbe variază, unii pun chiar şi 50 sau 100 de lei. Acestea se dau preoţilor care îi miruiesc înainte de a se închina la racla aşezată în baldachinul din curtea Mitropoliei. Un alt pelerini venit de la Reşiţa, Constantin, spune că, de asemenea, aduce în fiecare an, pomelnice de la cunoscuţii săi care nu se pot deplasa spre Iaşi, drumul fiind de aproape 24 de ore. „Într-un an am avut pomelnice de 2.000 de lei. Anul ăsta de mai puţin. Este al 15-lea an când vin la Iaşi. Mai întâi am venit din curiozitate, apoi am venit cu un prieten şi după aia nu am mai putut să stau acasă. Am vrut anul acesta să nu vin, dar parcă nu am putut să rămân acasă“, spune pelerinul.

Viorica, din Botoşani, spune că în pomelnic pune cât are: „Vin de peste 20 de ani. Avem pensie, cât putem, atâta cheltuim. Oricum cumpărăm şi noi câte ceva. Anul acesta am cumpărat o icoană cu Sfânta Parascheva, agheasmă, nafură ducem de aici“.

Mulţi dintre pelerinii care stau la rând la Sfântă cumpără icoane, pe care le trec pe la raclă, sau cărţi de rugăciuni. Astfel, numeroşi credincioşi aşteaptă să ajungă la Sfântă cu icoanele sub braţ, citind din cărţile de rugăciuni sau cu buchete de flori şi busuioc, pe care dau de la 1 la 5 lei, în funcţie de mărimea lui.

După ce s-au închinat la moaşte, pelerinii ies din curtea Catedralei Mitropolitane şi se opresc la standurile înşirate de-o parte şi de alta a străzii. Aici pot găsi de la cărţi ale sfinţilor părinţi până la icoane şi produse naturiste făcute în mănăstirile din ţară. În funcţie de mărimea icoanelor, pelerinii dau de la 50 de bani la 200-300 de lei. Sticlele cu mir costă 3-7 lei, iar „pacheţele“ cu iconiţă, mir, şi bucăţi din veşmintele Sfintei Parascheva costă între 7-10 lei.



Majoritatea comercianţilor nu oferă bon fiscal, aceştia neavând case de marcat pe tarabe. În aceleaşi corturi se găsesc de vânzare veşminte preoţeşti, cruci sau alte obiecte folosite în timpul slujbelor cu preţuri care ajung chiar şi la câteva mii de lei.



Practic, pe lângă costurile cu drumul care pot varia de la 100 la 300 de lei, în funcţie de tipul de mijloc de transport folosit, pelerinii mai cheltuie cel puţin 100 de lei pentru mâncare, pomelnice şi suveniruri pe care le iau de la Iaşi. Mulţi dintre pelerini sunt pensionari, iar costurile cu transportul se înjumătăţesc.

PROGRAMUL RELIGIOS COMPLET



Sărbătorile religioase din Capitala Moldovei se vor încheia în acest weekend. Sâmbătă, de 14 octombrie, de la ora 9.00 la 13.00 este anunţată Sfânta Liturghie, pe o scenă imensă amenajate pe Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în centrul oraşului. Totodată, duminică, în programul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei este anunţată Sfinţirea picturii Bisericii Parohiei Sfântul Nectarie din Iaşi. Acest lăcaş de cult a mai fost sfinţit şi în 2006, de către actualul Preafericit Daniel, pe vremea când era Mitropolit al Moldovei. Între timp, biserica a fost pictată, iar în ultimele zile a beneficiat de modernizări masive, inclusiv în pavelarea curţii interioare.

Pentru organizarea sfinţirii vor fi folosite şi fonduri publice, Primăria având trecută această activitate în Programul Sărbătorilor Iaşiului. Deocamdată, reprezentanţii municipalităţii nu au precizat câţi bani publici vor fi alocaţi. „Vom sprijini cu oricât va fi nevoie“, a ţinut să transmită primarul Mihai Chirica.

