FOTO Locul din România în care se formează specialiştii în cafea. Elementul care face diferenţa în prepararea licorii

Pe o terasă acoperită cu boltă de vie din care atârnă strugurii încă verzi, o fată cu ochii albaştri povesteşte cu entuziasm despre un proiect inedit început în Iaşi, în urmă cu un an. Carmen, Ştefan şi Emanuel, toţi trei pasionaţi de cafea, au decis să pună bazele Şcolii Moldoveneşti de Cafea. Au ţinut cursuri de barista în numeroase cafenele din Iaşi, iar din primăvara lui 2017 au deschis propriul spaţiu pe o stradă retrasă din Copou.

„Aici facem cursuri, ateliere şi alte activităţi dedicate cafelei şi oamenilor cafelei. Ne-am dorit un spaţiu primitor, prietenos, care să te îmbie să stai, să pui întrebări, să socializezi, pentru că, până la urmă, asta facem când stăm la cafea, socializăm“, spune Carmen, sorbind dintr-un cappuccino.



Prin şcoală au trecut zeci de cursanţi, fiecare cu prejudecăţile lui despre cafea. În spaţiul din Copou se sparg mituri despre băutura preferată din zi: „Noi aici demontăm sau probăm mituri despre cafea. Câţi oameni sunt, atâtea moduri de a prepara cafea există. Cei mai mulţi ne întreabă cum este corect să-şi prepare cafeaua folosind o anumită metodă. Oamenii au tot felul de curiozităţi: de ce, dacă acest arbore creşte la 1.800 de metri, o să-mi dea o cafea care e aromată diferit faţă de cea care creşte la 200 de metri. De ce cafeaua din India are un gust diferit faţă de cea din America?“.

Cel care răspunde celor mai multe întrebări este Emanuel Vârgă, co-fondator al şcolii, barista şi prăjitor de cafea, cu experienţă în domeniul Horeca şi al cafelei de peste şapte ani. Emi este trainerul Şcolii, în timp ce Carmen este „vocea“ afacerii cu miros şi gust de cafea.



Cel mai adesea, cursanţii vor să ştie cum se prepară corect o cafea bună. „Pentru cea făcută la ibric, punem apă atât cât dorim şi o lăsăm să ajungă aproape de punctul de fierbere, adică atunci când se formează bulele de aer pe fundul şi pereţii ibricului. Putem să ne oprim în punctul respectiv, închidem focul, luăm ibricul de pe foc şi adăugăm atâta cafea cât ne dorim noi, o linguriţă, două, fiecare are preferinţe diferite. Amestecăm uşor, să ne asigurăm că toată cafeaua a fost acoperită cu apă şi lăsăm împreună, preţ de vreo 2-3 minute. După care o turnăm într-o ceaşcă. Dacă rămâne caimac deasupra, înseamnă că avem o cafea proaspătă. Cu cât apa este la o temperatură mai scăzută, cu atât vom da voie unor arome speciale să iasă din cafea“, spune Carmen.



Altfel stă treaba cu licoarea pregătită la espressor: „acolo, procedeul este violent, pentru că noi trecem prin maximum 10 grame de cafea, cantitatea pentru o băutură, apa cu o presiune fantastică de 8-9 bari, la o temperatură care ajunge la 100 de grade Celsius şi totul în 30 de secunde. Tocmai pentru că e atât de scurt procesul, noi ştim că am extras ce e mai bun din acea cafea, am luat esenţa. Dacă depăşim cele 30 de secunde, începem să extragem din cafea şi substanţe de care corpul nostru nu are nevoie“.



Însă, indiferent de modul de preparare, Carmen (foto) crede că în tot acest proces există un singur element cheie: omul. „Pot să am cea mai bună cafea, aparatură de ultimă generaţie şi orice fel de ustensile, dacă nu ştiu să le pun împreună, nu a ieşit nimic. Trebuie să avem puţină atenţie, atât. E nevoie de concentrare 3-4 minute, după care să faci ce vrei, dacă vorbim de o cafea preparată la orice altceva decât espressor. Dacă vorbim de espressor, maximum 30 de secunde de atenţie“, afirmă tânăra.



Carmen poate vorbi ore în şir despre cafea, a făcut la rândul ei cursul de barista cu Laurenţiu Ştefan, cel alături de care au început afacerea, dar a luat parte şi la zecile de formări făcute de Emi. Experimentând cu acest ingredient a ajuns să înţeleagă şi să simtă în propriul corp care sunt efectele după ce bei o cafea de calitate.

„Dacă bei o cafea preparată cum trebuie o să-ţi dai seama că te energizează, nu te agită. Nu-ţi provoacă transpiraţii de niciun fel şi, evident, că mintea este mai ageră. Dacă e să vorbim despre gust, o cafea bună nu va avea nevoie să fie îndulcită, nu va avea nevoie de nicio adăugire. Va fi nevoie de o ceaşcă şi atât. Recomandăm, de fiecare dată, să se încerce cafeaua fără zahăr. Noi lucrăm cu cafele care, natural, sunt dulci, iar dacă nu este prăjită foarte tare, automat, nu va fi foarte amară. Pe măsură ce creşte în intensitate gradul de prăjire, accentuăm gustul amar“, detaliază Carmen.

Cei care iau parte la cursurile Şcolii pot învăţa tainele unui barista sau pot afla metode alternative de preparare a cafelei (Brewing). „Barista este omul care va avea o etică a cafelei. Este acela care prepară cafea şi alte specialităţi pe bază de cafea, dar care cunoaşte şi detalii despre ingredientele pe care le foloseşte. Care experimentează şi care poate să explice de ce este recomandat să se consume acest produs într-un anumit fel“, spune co-fondatorul Şcolii Moldoveneşti de Cafea.

