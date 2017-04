FOTO Invazia cozonacilor moldoveneşti în diaspora. Ce au pus românii în pachetele expediate rudelor şi prietenilor

Cozonacii moldoveneşti au luat calea străinătăţii. Ada Cazacu, cofetar renumit din Bârlad, judeţul Vaslui, spune că încă de la începutul lunii lucrează la comenzile pentru produsele ce ajung pe mesele stranierilor. „Noi facem cozonaci uriaşi care ajung în toată lumea. Avem foarte multe comenzi pentru cozonaci. În perioada asta livrăm celor care trimit cozonaci în străinătate, la copii, la prieteni, la rude. În diaspora ajung foarte mulţi cozonaci de-ai noştri. Facem sute de cozonaci, nu avem capacitatea să răspundem tuturor cererilor, pentru că nu facem la nivel industrial“, a povestit pentru Adevărul renumitul cofetar.

Ada Cazacu a creat şi un brand pentru unul dintre cei mai mari cozonaci din România, „Unique Vipp“, care are 15 kilograme. „În mod curent cozonacul nostru are 1,7-1,8 kg. Avem comenzi şi pentru cozonaci de 3 kg, dar avem şi de 15 kg, la comenzi speciale. Sunt brand-ul propriu «Unique Vipp». Din ăştia mari am făcut câţiva acum care sunt pentru o comandă în Londra. Realizăm cozonaci artizanal, ei sunt recunoscuţi după frunzele din aluat de deasupra, este marca produsului nostru. Aşa l-am făcut de la început, e ca o carte de vizită oriunde în lume. Cozonacul de la noi a ajuns şi în America şi în Australia. Sunt produse trimise de români peste hotare ca un cadou dulce înainte de sărbători, ca să-şi aducă aminte de Moldova, de copilărie şi de casă. Evident că avem comenzi şi din ţară, pentru cei care vor un produs special pe masa de Paşte“, a explicat Ada Cazacu.

Cozonaci româneşti trimişi în Franţa şi Italia



Comenzi pentru produse tradiţionale destinate românilor din diaspora au ajuns şi la chef Elena Pădurariu.

„Am primit azi (n.r. luni) o comandă pentru 10 cozonaci care vor ajunge în Franţa. Clientul a făcut comanda pentru cineva care locuieşte acolo şi va trimite produsele prin curier. Noi le realizăm şi le predăm în aceeaşi zi ca să ajungă cât mai proaspete la destinaţie“, a spus proprietara restaurantului La Taifas din Iaşi. Pe lângă clasicul cozonac, Elena Pădurariu prepară şi un sortiment cu mac, dar şi pască cu brânză, smântână sau ciocolată.