FOTO Companie de IT, fondată de un membru al Casei Regale Olandeze, a inaugurat noile birouri de la Iaşi

Un centru de afaceri situat în apropiere de zona centrală a Iaşiului va găzdui noile birouri ale companiei Levi9, amenajate după un concept al unor designeri din Kiev. „Pentru a susţine creşterea dinamică a Levi9, am creat un spaţiu de lucru nou, bine poziţionat şi care să îi inspire pe angajaţii noştri. Spaţiile deschise transpun în cotidian cultura companiei construită pe transparenţă, colaborare şi bună-dispoziţie. Dacă oamenii noştri sunt fericiţi, şi clienţii sunt fericiţi“, a declarat Anca Dumitriu, Levi9 Country Manager, Iaşi.



Birourile sunt amenajate astfel încât să creeze un mediu de lucru modern, deschis şi, în acelaşi timp, atractiv pentru cei 150 de angajaţi. În plus, spaţiul este gândit să-i găzduiască şi pe viitorii angajaţi, compania având în plan dublarea numărului de angajaţi, în următorii doi ani.

Birourile sunt desfăşurate pe o suprafaţa de 1.500 de metri pătraţi. Interiorul este amenajat astfel încât să permită un model de lucru tip agile, utilizat de majoritatea clienţilor. „Fiind una din companiile de top din regiune, Levi9 a decis să facă un upgrade birourilor sale din Iaşi într-o locaţie moderna. În acest fel, compania se poziţionează în inima comunităţii IT din oraş cu un impact vizibil în dezvoltarea acesteia“, a declarat Dan Zaharia, Real-Estate Senior Consultant, EXTIND, Iaşi, compania care a intermediat tranzacţia imobiliară.

Compania olandeză a deschis primele birouri de la Iaşi în 2007. Echipa cu cei 150 de specialişti în IT oferă servicii pentru clienţi internaţionali din domenii variate, de la trafic şi transport, la marketing digital, on-line media, fintech, e-retail. „Levi9 este in permanenţă interesată de oameni talentaţi care să lucreze în Java, Scala, .Net, Testers, BI, DevOps, System Administrators şi nu numai“, explică oficialii companiei, care, la Iaşi, a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de peste 13,7 milioane de lei şi profit net de 1,1 milioane de lei.



La eveniment a luat parte şi primarul Mihai Chirica. „Este o onoare să vă avem alături de noi, sunteţi unul dintre partenerii alături de care am aşezat Iaşul pe harta principalilor poli ai industriei IT&C!“, a transmis edilul-şef.



Compania Levi9 a fost fondată în 2003 de Menno de Jong şi prinţul Bernhard van Oranje, membru al Casei Regale Olandeze. Sediul central Levi9 se află în Amsterdam şi are 6 centre operaţionale în România, Serbia şi Ucraina. În 2017 numărul total de angajaţi ai companiei va ajunge la 900.



