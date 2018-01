Experienţa unei mame într-o clinică privată cunoscută. „Copilul avea febră 40 şi angajaţii ne-au pus să sunăm la 112”

Update 18.00: Potrivit unui comunicat de presă emis de centrul medical Arcadia, semnat de dr. Sorin Nistor, director medical al unităţii private, situaţia semnalată de Sorana C. s-a încadrat în categoria situaţiilor de urgenţă pentru care este necesară apelarea numărului unic de urgenţă 112.





În consecinţă, ancheta internă demarată de medici a arătat că viaţa pacientului nu a fost pusă în pericol şi că, în îngrijirea sa, s-au respectat toate procedurile în vigoare.





„Linia permanentă de gardă de Pediatrie Generală este dedicată situaţiilor medicale care necesită prezentarea rapidă la medicul pediatru (fără programare) sau anumitor categorii de situaţii de urgenţă, conform protocoalelor elaborate de Ministerul Sănătăţii. În anumite situaţii, reglementate la nivelul sistemului sanitar naţional, este necesară apelarea numărului unic de urgenţă 112. Evenimentul relatat de un pacient pe o reţea de socializare a avut loc acum 3 luni, în octombrie 2017, şi este inclus în această ultimă categorie de urgenţe pediatrice. Pacientul s-a născut în Maternitatea Arcadia şi a accesat periodic serviciile medicale în cadrul Centrului de Pediatrie.Rezultatul investigaţiilor interne demonstrează faptul că şi în acest caz procedurile medicale au fost respectate şi că viaţa pacientului nu a fost pusă în pericol”, se arată în comunicatul citat.

Update 15.00: Reprezentanţii centrului medical Arcadia au precizat pentru „Adevărul” că au început o anchetă în cazul semnalat de ieşeanca Sorana C. Potrivit dr. Sorin Nistor, medic primar pneumolog, director medical al unităţii private, cazul s-a petrecut în luna octombrie. „Pacientul a ajuns în atenţia specialiştilor noştri în luna octombrie. Copilul a fost văzut de cinci medici în zile diferite. Un punct de vedere mai pe larg vom transmite în următoarea oră”, a precizat dr. Sorin Nistor.

Ştirea iniţială: Sorana C. a povestit pe grupul de Facebook „Eşti din Iaşi dacă...” cum reprezentanţii centrului medical Arcadia din Iaşi i-au refuzat internarea copilului său aflat în stare gravă şi cum au îndrumat-o să sune la 112, astfel încât pacientul să fie transferat cu o ambulanţă la un spital de stat, cu toate că ieşeanca şi băiatul său se aflau în incinta unităţii medicale private.

Mama a relatat că a decis să meargă cu copilul său în vârstă de doi în unitatea privată, în regim de urgenţă, după ce a observat că minorul a făcut febră din senin. „El nu face febra fără să fie răcit şi nici atunci nu face 39. Am făcut programare la Arcadia pentru ora 19.00. Am născut la Arcadia, iar toate consultaţiile pediatrice, inclusiv cele în regim de urgenţă, fuseseră făcute doar acolo. Nu am călcat cu copilul într-un spital de stat”, a notat Sorana C. Ieşeanca a mai subliniat că, după prima prima consultaţie, medicul i-a spus că pacientul „pare să aibă” o infecţie în gât şi că a trimis-o acasă cu recomandarea să aştepte 48 de ore, să vadă cum evoluează starea copilului.

După o oră de la consultul medical, pacientul a făcut o convulsie febrilă, mama revenind cu micuţul în acelaşi spital. „La ora 20.00 am plecat de la Arcadia, iar la ora 21.00 copilul meu a făcut convulsie febrilă (o criză asemănătoare cu epilepsia pe fond de creştere bruscă a temperaturii). În regim de urgenţă ne-am întors la Arcadia. Toţi de la pediatrie ne-au recunoscut imediat, dar nimeni nu a vrut la început să-i facă nimic”, a consemnat mama pacientului.

La a doua prezentare în unitatea medicală privată, cu toate că minorul avea temperatură de 40 de grade Celsius, personalul spitalului a îndrumat-o pe mamă să sune la 112, astfel încât copilul să ajungă într-un spital de stat. Sorana C. susţine că angajaţii spitalul privat s-au lăsat convinşi „cu greu” să-i facă împachetări copilului până la sosirea unei ambulanţe care l-a transferat în Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. „Ne-au pus să sunăm noi la 112. Am cerut insistent să-i facă măcar împachetări că avea febra 40.4. Cu greu am reuşit să-i conving. Argumentul lor: dacă îi facem ceva trebuie să vă taxăm cu 250 lei şi nu vrem să vă luăm banii. Prostii.. le-am explicat că plătesc oricât şi au cedat până la urmă. I-au administrat un supozitor şi i-au făcut împachetări până a venit salvarea. La Spitalul «Sf. Maria» i s-au făcut analizele şi a rezultat că are infecţie. Medicul de gardă văzuse gâtul inflamat înainte să vină rezultatele şi ne-a spus că sigur are infecţie în gât după cum arată”, a mai subliniat ieşeanca.

Transferul pacienţilor din clinicile private în clinicile de stat

Până la ora transmiterii acestui material, reprezentanţii centrului medical Arcadia nu au oferit pentru corespondentul „Adevărul” niciun punct de vedere în legătură cu cazul semnalat de Sorana C. Membrii grupului „Eşti din Iaşi dacă...” care au reacţionat la relatarea ieşencei au relatat cazuri similare petrecute în aceeaşi unitate medicală privată. „Noi l-am numit «hotel Arcadia», căci, în afara tarifelor foarte piperate şi a condiţiilor tip hotel, nu oferă nimic serios. Mă mir totuşi, pentru că sunt aceeaşi medici din spitalele de stat. În fine, nouă nu ne-a fost de nici un folos în cazul foarte grav al copilului nostru. Adică, nu fac transfuzii de sânge, nu asigură servicii de urgenţă pentru cazuri grave, etc. Şi noi suntem dezamăgiţi”, a menţionat Irina S. Ovidiu M. a precizat, de asemenea, că unitatea privată nu este recomandată pentru situaţii grave. „Te poţi duce la Arcadia pentru o investigaţie de rutină (dacă ai bani). Vei fi bine tratat şi profesional şi uman. Dacă ai urgenţă sau problemă gravă nu ai ce caută acolo”, a precizat utilizatorul.

Potrivit profesorului Diana Cimpoeşu, şefa SMURD în regiunea Moldovei, transferul pacienţilor dinspre clinicile private spre cele de stat, cel puţin în Iaşi, este o practică frecventă. „În experienţa noastră am avut mai multe cazuri de pacienţi care vin de la spitale private - şi aici nu mă refer doar la o unitate anume, ci la majoritatea celor din oraş - cu bilet de trimitere sau scrisoare medicală pe care apărea precizat către UPU Spitalul «Sf. Spiridon», pentru cardiologie sau gastroenterologie. Nu ştim dacă aceşti pacienţi au fost taxaţi în privat, dar ei au ajuns în cele din urmă într-un spital de stat. Majoritatea bolnavilor vin cu mijloace proprii, cu maşinile personale cu care au mers la spital sau cu taxiuri, într-un singur caz îmi amintesc de o situaţie în care un pacient a fost adus dintr-o unitate privată cu o ambulanţă”, a arătat profesorul Diana Cimpoeşu, medic-şef UPU-SMURD.