Efervescenţă pe piaţa imobiliară din capitala Moldovei. De ce este Iaşiul atractiv pentru multinaţionale

Raportul „Recipe for successful tax, law & real estate of regional operations centers in Romania“, realizat de Deloitte România, Reff şi Asociaţii şi Knight Frank Romania, scoate în prim plan faptul că „România a devenit o destinaţie tot mai atractivă pentru centrele regionale de operaţiuni. Climatul fiscal şi juridic, alături de poziţia geografică şi forţa de muncă bine pregătită, dar nu foarte costisitoare, sunt ingrediente-cheie care contribuie la atractivitatea României“.



Potrivit lui Horaţiu Florescu, Preşedinte şi CEO Knight Frank România, „Bucureşti rămâne principalul vehicul pentru centrele de operaţiuni, dar Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi vin din urmă foarte repede”.



Astfel, „companiile de outsourcing vor continua să intre pe piaţă sau să se extindă, întrucât dezvoltatorii imobiliari şi-au demonstrat capacitatea de a oferi companiilor multinaţionale soluţii imobiliare personalizate la chirii mai mici decât în alte pieţe din Europa Centrală şi de Est“, se mai arată în raport.



În Iaşi, spaţiile de birouri s-au extins considerabil, zona centrală fiind deja ocupată în mare parte, iar acum sunt vizate clădiri din aria secundară de atracţie. Printre marile companii care au birouri în Iaşi se numără Xerox, care a devenit cel mai mare angajator privat din judeţ, Amazon, Continental, Endava, SCC, Capgemini şi Ness.

„Atuurile Iaşului în dezvoltarea noilor industrii sunt calitatea şi cantitatea forţei de muncă, accesibilitatea sitului, datorată în exclusivitate evoluţiei relaţiilor aeroportuare, proximitatea facilităţilor de învăţământ superior şi de cercetare fundamentală. Dar mai există un reper important pentru această industrie – stocul de birouri moderne, care reprezintă o condiţie necesară implantării marilor companii multinaţionale“, explică George Ţurcănaşu, lector dr. la Facultatea de Geografie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru pinmagazine.ro,

