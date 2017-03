Dublul-inculpat Nichita se cocoaţă din nou în vârful administraţiei. Judecat pentru şpagă, fostul baron va fi consilierul şefului judeţului Iaşi

Nichita, judecat pentru luare de mită şi pentru că şi-a filat amanta cu ajutorul Poliţiei Locale Iaşi, va fi din nou plătit din bani publici. Acesta a declarat că a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, şi s-au finalizat documentele oficiale pentru ca el să ocupe funcţia de consilier personal al acestuia.

„Acum vreo două săptămâni, Maricel Popa m-a întrebat dacă de principiu mă interesează un post de consilier, şi am răspuns că da. Proiectul SMID (n.r. proiectul de management al deşeurilor) merge greu şi este mult de recuperat la el, dar consider că pot să-l aduc la zi. Voi fi consilierul preşedintelui CJ şi sper într-o relaţie de colaborare onestă. Important este să fie un respect reciproc. Am înţeles că nu este uşor să colaborezi cu Popa. Prima mea grijă va fi însă să-mi spun ferm părerea, pentru că asta trebuie să facă un consilier. Dacă mă ascultă, bine. Dacă nu, văd ce mai fac. Nu e obligatoriu să rămân“, a declarat Nichita, într-o emisiune la un post de televiziune local.



Totodată, acesta a mai afirmat că azi sau mâine vor fi finalizate procedurile de numire în funcţie şi va deveni oficial angajat al instituţiei publice. Nichita a spus că a acceptat propunerea lui Popa pentru că: „fiecare vrea să fie util, să facă ceva în viaţă, să nu stea degeaba“. Fostul edil nu a răspuns la întrebări legate de banii pe care îi va încasa din fonduri publice. Totodată, Nichita nu a confirmat informaţia apărută pe surse cum că intenţionează să se întoarcă în PSD.



Gheorghe Nichita a fost suspendat din funcţia de primar în 2015, după ce a fost reţinut de procurorii DNA în dosarul legat de folosirea Poliţiei Locale în interes personal. Nichita este judecat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că folosea angajaţi ai Poliţiei Locale pentru a-şi supraveghea iubita. Într-un alt dosar, Nichita este acuzat de luare de mită, întrucât ar fi pretins şi primit 10% din valoarea contractului de 69 milioane lei vizând managementul traficului rutier.

În decembrie 2016, Nichita a candidat pentru un fotoliu de deputat din partea Partidului România Unită, formaţiune care nu a reuşit să treacă pragul electoral. Fostul edil a menţionat că a încercat să-şi deschidă o firmă, dar pentru că are conturile blocate nu a reuşit. „Am aşteptat oferte de angajare şi de la privat, şi de la administraţia publică locală, pentru că experienţa mea este destul de bogată şi mă gândeam că pot să fiu util şi acum sunt convins că pot să fiu util“, a declarat Nichita într-un interviu pentru un post de radio local.



Reprezentanţii CJ nu au confirmat informaţiile privind noua numire. Preşedintele judeţului are dreptul la patru consilieri personali, iar în acest moment sunt ocupate trei funcţii. „Dacă domnul Nichita era oficial consilierul domnului Popa ar fi fost azi la serviciu, dar nu este“, au transmis reprezentanţii CJ.

Maricel Popa, care este şi preşedinte interimar PSD Iaşi, nu a răspuns la telefon pentru a prezenta un punct oficial de vedere, deoarece el este cel care ar fi făcut această propunere. Preşedintele CJ are dreptul la patru consilieri personali, iar acum sunt ocupate trei dintre aceste funcţii.

