Doi jurnalişti din Iaşi, obligaţi să plătească 20.000 de lei fostului ministru Adomniţei pentru bârfele dintr-un ziar

Jurnaliştii Magda Olteanu şi Constantin Mazilu au pierdut definitiv procesul cu Adomniţei chiar dacă, în primă instanţă, la Iaşi, judecătorii de la Tribunal le dăduseră câştig de cauză.



Ei au fost sancţionaţi de instanţă pentru că au permis, în calitate de editor şi redactor-şef, publicarea a peste 100 de pamflete care exced dreptul la liberă exprimare, au stabilit judecătorii. E vorba despre aşa-zisele bârfe publicate zilnic în paginile ziarului „Bună Ziua Iaşi” un cotidian care, în urmă cu cinci ani, a fost implicat într-un dosar de şantaj, în urma căruia cel considerat a fi patron din umbră, Ghiocel Asimionesei, a fost condamnat cu suspendare.

„Pot spune acum, cu toată convingerea, după ce şi ICCJ şi-a însuşit argumentele Curţii de Apel Bacău, că epoca în care cotidianul BZI putea publica absolut orice poveste fantasmagorică, sub umbrela unor articole nesemnate, semnate sub pseudonim sau sub denumirea de «pamflet», a încetat”, a precizat Ionuţ Iftode, avocatul lui Adomniţei.



Avocatul a mai menţionat că „de prea multe ori” persoanele din conducerea redacţiei BZI ar fi reuşit să scape de răspundere apelând la „artificii cel puţin îndoielnice”.

Ce a stabilit instanţa

Cătălin Boacnă, avocatul jurnaliştilor Olteanu şi Mazilu, a precizat că în hotărârea instanţei se face „o gravă confuzie” între calitatea de editor a unuia dintre angajaţii ziarului şi firma care editează publicaţia. „Vom utiliza în continuare toate mijloacele procesuale pentru a schimba această decizie şi am convingerea că vor exista judecători care să înţeleagă faptul că limitele libertăţii de exprimare sunt mai largi atunci când jurnalistul scrie despre activitatea unor oameni politici şi funcţionari publici, chiar dacă sunt folosiţi termeni violenţi sau informaţii considerate ofensatoare sau şocante”, a mai spus Boacnă.

În motivarea Curţii de Apel Bacău, menţinută de Curtea Supremă, se arată că fostul şef al CJ a cerut daune pentru materialele publicate de „Bună Ziua Iaşi” în perioada 5 martie 2012 – 5 martie 2015, când gazeta a purtat o campanie media împotriva şefului CJ de atunci. Magistraţii au considerat că 120 de „articole” apărute la rubrica Bursa Bârfelor, alte 7 semnate cu pseudonim şi 2 nesemnate „au fost aduse la cunoştinţa publicului prin exprimarea cu rea-credinţă a acordului pentru publicare de către persoanele care în mod evident şi notoriu aveau această putere de decizie la nivelul publicaţiei, şi anume editorul şi redactorul-şef al acesteia, respectiv cei doi pârâţi”.

Judecătorii au mai stabilit că sancţionarea celor doi jurnalişti este necesară deoarece în articolele vizate, „judecăţile de valoare sunt extrem de vulgare, injurioase şi degradante şi nu au niciun temei faptic rezonabil, astfel că nu pot fi justificate prin exercitarea de către presă a rolului ei de «gardian public». Limbajul injurios a depăşit limita general acceptabilă de exagerare sau provocare şi nu a încurajat o dezbatere publică rezonabilă.”