Cum a ajuns judeţul cu cea mai mare reţea de drumuri din ţară să rămână în prag de iarnă fără contract de deszăpezire

Situaţie alarmantă în judeţul Iaşi, unde direcţia de drumuri din subordinea Consiliului Judeţean nu a reuşit să lanseze şi să finalizeze licitaţia pentru intervenţiile de deszăpezire pe cei peste 1.000 de kilometri de drum. Deşi susţin că au început demersurile pentru un nou contract cadru încă din prima parte a acestui an, şefii Direcţiei de Drumuri Judeţene au rămas descoperiţi în prag de iarnă.Directorul Sorin Babliuc spune că prima licitaţie a fost contestată din cauza caietului de sarcini care avea preţuri estimate la nivelul primei părţi a acestui an, însă scumpirile ulterioare au aruncat în aer orice calcul. „Numai motorina s-a scumpit de la 3,7 la 4,7 lei pe litru, fără TVA. Nisipul şi sarea s-au majorat cam cu 15%. Salariul minim a suferit o majorare, iar noile creşteri anunţate de la 1 ianuarie 2018 sperie firmele“, a declarat Babliuc.Acesta a menţionat că s-a refăcut caietul de sarcini, iar noile documentaţii au fost trimise în Serviciul Electrinic de Achiziţii Publice (SEAP), procedurile plasând noua licitaţie după mijlocul lunii decembrie. Practic, până la finalizarea selecţiei judeţul Iaşi nu are asigurată oficial deszăpezirea. „Dacă va ninge până la finalizarea licitaţiei, legea ne permite să chemăm firme la negociere directă, iar acestea vor fi plătite doar pentru intervenţiile directe pe drumuri“, a explicat directorul Sorin Babliuc.În această săptămână, consilierii judeţeni au aprobat un credit de angajament de 6 milioane de lei pentru intervenţii de deszăpezire. „Ne ajută cel de sus şi nu o să ningă“, a spus vicepreşedintele CJ, Romeo Olteanu, cel care a condus şedinţa în care s-a votat alocarea acestei sume. Nu de aceeaşi părere au fost unii consilieri, care au criticat activitatea celor de la Drumuri Judeţene. „Nu e normal ca în prag de iarnă să stăm la mâna hazardului“, a comentat unul dintre consilierii judeţeni.





