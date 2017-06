Cele mai amuzante bancuri despre pisici. De ce aleargă pe acoperiş un motan abia castrat

1.O bătrână stătea amărâtă pe un balansoar, ţinându-l în braţe pe motanul ei, Gicuţă. Deodată apare o zână care-i spune:

- Fiindcă ai dus o viaţă cinstită şi ai un suflet bun îti voi îndeplini trei dorinţe!

Stă bătrâna, se gândeşte şi îi spune prima dorinţă:

- Vreau să fiu foarte bogată! Zâna dă cu bâta magică, transformă casa în palat şi o umple pe babă de bani.

- Acum vreau să fiu tânăra şi frumoasă!

O face şi pe asta zâna.

- Şi ultima dorinţă: vreau să-l transformi pe motanul Gicuţă în cel mai frumos bărbat din lume!

Zâna îi îndeplineşte şi ultima dorinţă şi dispare.

Câteva minute frumoasa şi Gicuţă se privesc în ochi. Stăpâna e tulburată de cât de frumos poate fi Gicuţă. El se ridică, se apropie de ea, se înclină şi îi şopteşte la ureche:

- Îţi pare rău acum că m-ai castrat, deşteapto!

2. Dis-de-dimineaţă, la Poliţie sună telefonul: - Ajutor, trimiteţi de urgenţă maşina de intervenţii! Pisica a intrat în cameră. Ofiţerul de serviciu se enervează: - Ce-i cu gluma asta proastă? Cine-i la telefon? - Eu, răspunse papagalul.

3. Două pisici la casa de bilete de cinema.

- Două bilete, vă rog.

- Dar... dar voi vorbiţi...

- Da, dar când suntem înăuntru vom face linişte!

4. Un pisoi şi o vacă stau de vorbă:

Vaca: Aşa mic şi ai mustăţi.

Pisoiul: Aşa mare şi fără sutien.

5. O bătrânica îşi strigă pisica:

-Pis, pis, pis…

Pisica îi răspunde:

-Pace şi ţie, mamaie.

6. Într-un apartament al unui bloc select de locuinţe stă o fată bătrână. O vecină o întreaba mereu de ce nu se căsătoreşte, de ce nu-şi găseşte şi ea un bărbat cumsecade.

- De ce? răspunde bătrâna domnişoară. Doar am un câine, un papagal şi o pisică. Astea-mi sunt destule până peste cap.

- Dar, totuşi, aceste animale nu pot ţine loc de soţ.

- Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica-i plecată toată noaptea.

7. Unui şoricel îi plăcea să iasă din ascunzătoare, dar se temea teribil de pisică. A ieşit până la urmă. Ascultă cu atenţie şi percepe un zgomot uşor de labe pe parchetul din cameră. Apoi aude lătrături.

- Uff, e doar câinele. Drumul e liber. Iese, dar chiar în clipa aceea pisica îl prinde între gheare şi îi spune: - Vezi ce bine este să ştii limbi străine?

8. Ce are motanul tău, dragă? Toată după-amiaza a alergat de pe un acoperiş pe altul. Doar n-a înnebunit?!

- Nu, draga mea, cum să fi înnebunit?! Azi dimineaţă l-am castrat, iar acum umblă să-şi contramandeze întâlnirile.

9. Ce e mic, negru, stă-n copac şi face „miau”?

-Pisica.

Ce e mic, negru, stă la baza copacului şi face „ham-ham”?

-E tot pisica. A căzut din copac şi nu mai ştie ce vorbeşte.

10. Două prietene se întâlnesc pe stradă, după mulţi ani. Se îmbrăţişează bucuroase şi încep să se descoasă despre bărbaţii lor.

- Auzi, dragă, mai bea al tău aşa mult?

- Nuu... l-am dezvăţat.

- Cum ai reuşit? Dă-mi şi mie reţeta.

- Păi, am luat o pisica de pe stradă, am umplut cada cu vin şi am băgat pisica acolo. Când a ajuns acasă, m-a îmbrăţişat că şi-a văzut visul împlinit, a intrat în cadă, a băut tot vinul şi când a găsit pisica... a leşinat. De atunci nu mai bea decât apa.

- Dragă, îti mulţumesc. Chiar acum mă duc să caut şi eu o pisică.

Găseşte pisica, o duce acasă, toarnă vin, îşi invită soţul în baie. Trec câteva ore bune şi, disperată, femeia intră în baie să vadă ce se întâmplă. Bărbatul, mort de beat, stătea pe marginea căzii şi storcea pisica:

- Hai pisi-pisi... încă un strop.

Surse: bancuri123.ro, bancuri.zoopedia.ro, bancuri-glume.ro

