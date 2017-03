Ce a păţit o studentă din Iaşi după ce a pozat goală pentru iubit. Fotografiile porno au ajuns la necunoscuţi

Cei trei tineri din Iaşi au fost protagoniştii unui caz de şantaj în care victimă este o studentă din judeţ. Ei au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi pentru şantaj şi complicitate la şantaj după ce au vrut să obţină o sumă de bani de la o fată de 18 ani, studentă la Facultatea de Filosofie de la Universitatea „Cuza“, ameninţând-o pe aceasta că, dacă nu va achita o sumă de bani, vor publica fotografii în ipostaze nud cu ea.



Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii octombrie 2015, Ionuţ Roman a obţinut un card de memorie în care se aflau 90 de fotografii, cinci dintre acestea înfăţişând-o goală pe Diana, pe care o ştia din vedere, ştiind şi în ce localitate din judeţ locuieşte.



Pe 13 octombrie, tânărul a decis să folosească pozele pentru a obţine bani de la aceasta. Avea un cont de Facebook incognito, de pe care i-a remis victimei un mesaj în care a informat-o că are fotografii compromiţătoare cu ea. „Bună! Am o treabă cu tine, dă-mi mesaj când intri, dacă nu vrei să fac vreo prostie, că am un album întreg“, i-ar fi scris Ionuţ Roman, potrivit surselor citate.



De unde aveau pozele

În acelaşi mesaj, Roman ar fi ataşat şi fotografii în care Diana apărea goală. În timpul discuţiei pe care cei doi au avut-o prin intermediul Facebook, victima l-a întrebat pe băiat de unde are pozele, acesta spunând că de pe un card de memorie pe care l-a găsit pe jos. În cadrul aceleiaşi conversaţii, Roman i-a cerut 300 de lei, spunându-i că, în caz contrar, va arăta pozele familiei ei şi le va publica şi pe internet.



Anchetatorii aveau să afle ulterior că fotografiile cu care Diana a fost şantajată fuseseră realizate chiar de ea şi trimise mai apoi iubitului ei, Teodor F., de 22 de ani. Pe profilul de Facebook al lui Ionuţ Roman (foto dreapta) sunt fotografii în care acest iubit, Teodor F., apare alături de Ionuţ Roman.



În urma discuţiei dintre Diana şi Ionuţ Roman, acesta din urmă a primit numărul de telefon al fetei. Ulterior, băiatul a apelat la iubita sa, Cristina P. (17 ani), cu care s-a şi întâlnit în seara zilei de 13 octombrie, în zona Târgu Cucu, pentru a stabili modalitatea de primire a banilor. Cristina P. a discutat şi ea cu victima despre remiterea celor 300 de lei, aceasta din urmă precizând că a făcut rost de bani.



Diana a fost chemată în zona Târgu Cucu, de unde, telefonic, a fost dirijată spre Biserica Bărboi, pe o alee, unde ar fi trebuit să pună banii într-un pachet de ţigări. Fata a refuzat, fiindu-i teamă, Cristina P. spunându-i telefonic că, „dacă nu vrea să se trezească cu fotografiile prin staţia de transport în comun din sat sau dacă nu vrea să îi trimită mamei sau tatălui ei vreo fotografie, ar fi bine să meargă unde spune ea, întrucât intenţionează să împartă şi pliante cu fotografiile ei“, au mai precizat sursele juridice.



Diana a refuzat în continuare să meargă pe acea alee lăturalnică, stabilindu-se o întâlnire pentru a doua zi. Ionuţ Roman a sunat un alt prieten, Robert Sentiveanu, căruia i-a cerut să îl ajute „într-o problemă“. Cei doi s-au întâlnit, iar Robert a fost de acord să ia el banii de la victimă.

Prinşi în flagrant

„În jurul orelor 13, conform indicaţiilor primite prin telefon de la suspecta P., cu care discutase şi în ziua anterioară, persoana vătămată s-a deplasat în zona magazinului Billa din Iaşi, pentru a înmâna banii. În zona indicată, persoana vătămată s-a întâlnit cu suspectul S. Robert, căruia i-a dat suma solicitată. În timp ce Sentiveanu Robert a mers în faţa magazinului să se întâlnească cu partea vătămată, ceilalţi doi suspecţi au aşteptat în partea laterală a magazinului, pentru a nu putea fi observaţi de către victimă“, au precizat sursele citate.



Ulterior remiterii banilor, cei trei tineri au fost întâmpinaţi de poliţie şi duşi la audieri, unde li s-a deschis dosar penal.