Cât de bine cunoşti râurile din România: test de cultură generală

1. Cât de lung este râul Prut, cu aproximaţie?

a) 500 de metri

b) 1.000 de metri

c) 1.500 de metri



2. De unde izvorăşte râul Olt?

a) Munţii Giurgeu

b) Munţii Hăşmaş

c) Depresiunea Făgăraşului



3. În ce apă se varsă râul Mureş?

a) Dunăre

b) Olt

c) Tisa



4. Care dintre următoarele oraşe este străbătut de râul Bahlui?

a) Botoşani

b) Iaşi

c) Vaslui



5. În ce apă se varsă râul Târnava?

a) Olt

b) Mureş

c) Dunăre



6. Câte oraşe străbate Crişul Repede?

a) 1

b) 3

c) 4



7. Unde se varsă râul Siret?

a) Prut

b) Bistriţa

c) Dunăre



8. De unde izvorăşte Jiul?

a) Carpaţii Meridionali

b) Carpaţii Occidentali

c) Poduşul Getic



9. De unde izvorăşte râul Argeş?

a) Munţii Făgăraş

b) Munţii Bucegi

c) Munţii Giumalău



10. Raportat doar la întinderea de pe teritorul României, care este cel mai întins râul din România?

a) Prut

b) Olt

c) Mureş



Răspunsuri corecte: 1 – b, 2 – a, 3 – c, 4 – b, 5 – b, 6 – c, 7 – c, 8 – a, 9 – a, 10 – c.