„Breaking Bad“ moldovenesc: doi soţi grav bolnavi au renunţat la slujbe şi s-au apucat de vândut canabis la sat

Un caz similar poveştii din celebrul serial american „Breaking bad“ a fost soluţionat, zilele trecute, de justiţia din Iaşi. Dacă în film era vorba despre un profesor de chimie care află că are cancer şi care se apucă să producă şi să vândă droguri, în realitate doi soţi din mediul rural au fost încarceraţi după ce au fost găsiţi vinovaţi de trafic de droguri în formă continuată. Anterior schimbării lor de ocupaţie, aflaseră că suferă de boli grave.

Mihaela şi Nicuşor Ciobotaru (47 şi 51 de ani) au fost acuzaţi că au adus în România, din Spania, 40 de kilograme de canabis, în mai multe rânduri. Ei s-au apucat să vândă droguri în ţara noastră după ce, în acelaşi an, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator din cauza unor probleme cardiace, iar femeia a fost diagnosticată cu cancer mamar. În primă instanţă, cei doi ieşeni au primit şapte ani de închisoare, însă, la finele săptămânii trecute, după ce au demonstrat că sunt bolnavi, instanţa de apel a redus definitiv cele două pedepse. Fiecare va executa, astfel, câte 3 ani şi 6 luni de închisoare. Ieşenii vor rămâne însă fără aproape 170.000 de euro, bani pe care i-au obţinut, într-un timp record, din traficul de droguri.





În satul ieşean Drăguşeni a avut loc un caz similar celui prezentat în celebrul serial american Breaking Bad FOTO Ziarul de Iaşi/AMC

Cultură de canabis în Spania

Potrivit motivării primei instanţe, obţinută de „Adevărul“, soţii Ciobotaru sunt originari din satul ieşean Drăguşeni, însă au plecat la muncă în Spania în 2004. În aceeaşi ţară s-a stabilit, ulterior, şi fiul celor doi. În 2014, Nicuşor Ciobotaru a suferit un stop cardio-respirator, fiind operat din cauza unor afecţiun cardiace în Valencia. Ulterior, în acelaşi an, soţia sa a fost diagnosticată cu cancer mamar, fiind şi ea operată şi urmând un tratament cu cistostatice pentru aproximativ un an, pe teritoriul Spaniei.



„Starea de sănătate raportată la capacitatea redusă de muncă şi alternativa obţinerii unor câştiguri materiale ilicite substanţiale din comercializarea canabis-ului pe teritoriul României au constituit motivul principal care i-a determinat pe inculpaţi să ia decizia de a reveni permanent în ţară“, au stabilit judecătorii ieşeni, potrivit documentului citat.



Cei doi soţi au luat decizia de a înfiinţa o cultură de canabis în Spania, considerând că legislaţia de pe teritoriul acestei ţări este mult mai permisivă în privinţa drogurilor de acest tip. Astfel, după ce cei doi soţi s-au întors în ţară, fiul lor a rămas în Spania, unde, alături de alte persoane, s-au ocupat de cultivarea plantelor de canabis. În ţară, Nicuşor Ciobotariu a luat legătura cu mai mulţi dealeri de droguri, cărora le-a propus să cumpere marijuana de la el. Stupefiantele aveau să fie vândute în sistem angro, contra sumei de 5.000 de euro per kilogram.

Droguri prin firmele de coletărie

Pentru a nu ridica suspiciuni, cei doi soţi au deschis în satul de baştină un bar, pe care judecătorii au constatat că îl foloseau ca paravan pentru traficul de droguri şi pentru a crea aparenţa că au o sursă consistentă de venit. Aproape 40 de kilograme de droguri au ajuns în România prin intermediul firmelor de transport colete ce veneau din Spania.



Judecătorii au considerat că cei doi soţi au reuşit să vândă, până să fie prinşi, în Iaşi în jur de 33 de kilograme de canabis. Diferenţa de până la 40 de kilograme se afla într-un colet care, în mai 2016, a fost interceptat de procurori în judeţul Vaslui, la scurt timp după ce fusese ridicat de Mihaela Ciobotaru. Tot atunci cei doi soţi au fost şi reţinuţi. În faţa judecătorilor, soţii Ciobotaru „au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată, dovedind că, după săvârşirea infracţiunilor, au conştientizat gravitatea şi consecinţele faptelor, asumându-şi vinovaţia în comiterea acestora“.