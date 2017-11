A început Procesul Comuniştilor din România. Ce presupune ambiţiosul proiect

Proiectul se va desfăşura până în mai 2020 şi îşi propune să adune materiale legate de faptele unor membri ai Partidului Comunist Român care au săvârşit crime împotriva umanităţii.

„Nu este un proces care să vină din start cu o acuzaţie, cu o prejudecată, ci intenţia este de a trimite în faţa unui complet de judecată. Proiectul are ca scop cercetarea arhivelor şi faptelor pe care le putem identifica drept fapte penale pentru ca toate cercetările cu privire la actele liderilor comunişti să se finalizeze într-un rechizitoriu“, a declarat Sorin Bocancea, rectorul Universităţii „Petre Andrei“ din Iaşi.

Vor fi şedinţe publice la date simbolice, iar pe 8 mai 2020, de ziua Partidului Comunist, va avea loc primul proces „moral“ după finalizarea cercetărilor şi adunarea dovezilor.

„Serbăm Centenarul, dar să nu uităm că din cei 100 de ani aproape jumătate au fost sub comunism, pentru că el nu s-a oprit în 1989. Oamenii lui au rămas mai departe ajungând să transforme liderii lui criminali din acea perioadă din nou în eroi naţionali“, a completat rectorul Universităţii „Petre Andrei“ din Iaşi

Proiectul va fi coordonat de istoricul Marius Oprea, de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. În cadrul unei conferinţe, istoricul a vorbit despre datele adunate până acum, iar potrivit statisticilor realizate în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, aproximativ 10.000 de oameni au fost împuşcaţi, iar mai bine de 100.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în închisori politice sau din cauza condiţiilor inumane în care au fost obligaţi să muncească forţat.

„De când am înfiinţat IICCMER, din 2005, m-am ocupat de adunarea unor dovezi care să ducă la condamnarea unora dintre vinovaţi. Am pornit de la identificarea victimelor, chiar de la identificarea lor fizică, pentru că juridic vorbind, nu există crimă fără să ai un cadavru. Tocmai în acest sens am început investigaţii arheologice pe tot cuprinsul ţării, din 2006 şi până în prezent, care au dus la identificarea a numeroase persoane fie executate sumar de Securitate, fie morţi în lagăre şi închisori. Cred că crima trebuie individualizată. Nu putem vorbi de un proces al comunismului. Nu poţi aduce în faţa instanţei o ideologie, dar poţi aduce persoane care în numele luptei de clasă au ucis chiar în afara legii de atunci nenumărate persoane, multe din ele fără să aibă vreo vină reală. Proiectul este o premieră în România, şi nu doar“, a declarat istoricul Marius Oprea. (FOTO Primăria Iaşi- Sorin Bocancea şi Marius Oprea).

Acesta a vorbit despre condiţiile din inumane din lagăre: „Adevărata faţă a comunismului este chipul morţii, al tuturor osemintelor pe care le-am găsit în gropi comune sau îngropaţi pe ascuns prin munţi. Numai în acest an am găsit şase persoane executate sumar şi îngropate în locuri puţin accesibile undeva în Munţii Apuseni“.